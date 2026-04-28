Nové Búrlivé výšiny prichádzajú na obrazovky. Ak ste ich nestihli v kine, teraz máte šancu vidieť ich

Búrlivé výšiny (2026)

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Pribudnú do knižnice známej streamovacej služby.

Jeden z najvýraznejších filmov, ktorý tento rok uviedli kiná, prichádza na naše obrazovky. Búrlivé výšiny (Wuthering Heights) z dielne režisérky Emerald Fennell uvedie HBO Max už o niekoľko dní. 

Búrlivé výšiny, odvážna a originálna interpretácia jedného z najväčších milostných príbehov všetkých čias, predstavujú Margot Robbie v úlohe Cathy a Jacoba Elordiho ako Heathcliffa. Ich vášeň sa z romantickej mení na omamnú a ničí všetko okolo v epickom príbehu túžby, lásky a šialenstva.

Ako približuje tlačová správa, film spoločnosti Warner Bros. Pictures bude mať globálnu streamovaciu premiéru v piatok 1. mája na platforme HBO Max. Na lineárnom kanáli HBO bude film uvedený v sobotu 2. mája.

Neporovnávajte ho

Réžie filmu Búrlivé výšiny sa ujala Emerald Fennell, ktorá je zároveň autorkou scenára inšpirovaného románom Búrlivé výšiny od Emily Brontëovej. Práve slovo „inšpirovaný“ je v kontexte tohto filmu dôležité, lebo mnohí fanúšikovia odchádzali z kina sklamaní, pretože dostali niečo iné, než im tvorcovia dali.

Ako pre interez prezradil filmový kritik Michal Korec, ide o „modernú verziu klasiky, určenú aj pre tiktokovú generáciu“. Ak ste nové Búrlivé výšiny ešte nevideli a rozhodnete sa dať im šancu, na chvíľu zabudnite na knižnú predlohu aj filmovú adaptáciu z roku 2009, aj keď ich možno milujete. Teraz na vás čaká úplne iný zážitok, ak sa mu dokážete otvoriť.

Snímku sme si v čase kinopremiéry pozreli aj my a čo bolo pre nás najväčším sklamaním, sa dočítate v recenzii: Pozreli sme si film roka 2026: Má hviezdy v hlavnej úlohe, ľudia na konci vzlykali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Seriál Rod Draka sa vracia po dvoch rokoch. „Začína to byť vážne,“ zhodnotil fanúšik

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac