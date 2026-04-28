Nové Búrlivé výšiny prichádzajú na obrazovky. Ak ste ich nestihli v kine, teraz máte šancu vidieť ich

Jeden z najvýraznejších filmov, ktorý tento rok uviedli kiná, prichádza na naše obrazovky. Búrlivé výšiny (Wuthering Heights) z dielne režisérky Emerald Fennell uvedie HBO Max už o niekoľko dní.
Búrlivé výšiny, odvážna a originálna interpretácia jedného z najväčších milostných príbehov všetkých čias, predstavujú Margot Robbie v úlohe Cathy a Jacoba Elordiho ako Heathcliffa. Ich vášeň sa z romantickej mení na omamnú a ničí všetko okolo v epickom príbehu túžby, lásky a šialenstva.
Ako približuje tlačová správa, film spoločnosti Warner Bros. Pictures bude mať globálnu streamovaciu premiéru v piatok 1. mája na platforme HBO Max. Na lineárnom kanáli HBO bude film uvedený v sobotu 2. mája.
Neporovnávajte ho
Réžie filmu Búrlivé výšiny sa ujala Emerald Fennell, ktorá je zároveň autorkou scenára inšpirovaného románom Búrlivé výšiny od Emily Brontëovej. Práve slovo „inšpirovaný“ je v kontexte tohto filmu dôležité, lebo mnohí fanúšikovia odchádzali z kina sklamaní, pretože dostali niečo iné, než im tvorcovia dali.
Ako pre interez prezradil filmový kritik Michal Korec, ide o „modernú verziu klasiky, určenú aj pre tiktokovú generáciu“. Ak ste nové Búrlivé výšiny ešte nevideli a rozhodnete sa dať im šancu, na chvíľu zabudnite na knižnú predlohu aj filmovú adaptáciu z roku 2009, aj keď ich možno milujete. Teraz na vás čaká úplne iný zážitok, ak sa mu dokážete otvoriť.
