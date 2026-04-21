Poznáme najkrajšiu ženu sveta za rok 2026 podľa magazínu People. Má 43 rokov a vyzerá skvele

Anne Hathawayová. Foto: Profimedia

Matej Mensatoris
Kto nesúhlasí, nech sa ide sťažovať na lampáreň!

Tipnúť si najkrajšiu ženu na svete by mohol byť problém. Paleta je naozaj široká, aj keď predsa, do momentálneho rebríčka magazínu People sa dostávajú ženy, ktoré sú známe najmä zo šoubiznisu. No ako to už býva, víťaz môže byť len jeden a tentoraz si prvenstvo „uchmatla“ herečka, ktorej krása je overená časom. 

43-ročná herečka

Magazín People totiž zverejnil fotografiu najkrajšej ženy sveta 2026 na svojej obálke. A tam sa dostala známa herečka Anne Hathawayová, ako informujú TV noviny.

Mnohí o herečke hovoria, že zreje ako víno, no my si to odpustíme a môžeme len skromne konštatovať, že Hathawayová je krásna v každom veku.

Známa herečka, ktorá koncom tohto roka oslávi už 44 rokov, sa na sociálnej sieti magazínu poďakovala, že sa dostala na jeho titulku.

 

Stále v plnom nasadení a obsadení

Anne Hathawayová je stále obsadzovaná a v Hollywoode žiadaná. Len tento rok sa môžeme tešiť na filmy ako Diabol nosí Pradu 2, Mother Mary, The End of Oak Street, The Odyssey a Verity.

Kým mnohí si herečku spájajú s filmom Denník princeznej, tak hviezdila aj v mnohých ďalších tituloch, pričom Oscara za vedľajšiu postavu získala za muzikál Bedári.

Titulom najkrajšej ženy sveta podľa People sa môžu pýšiť aj Julia Robertsová, Nicole Kidmanová, Jodie Fosterová, Halle Berryová, Jennifer Anistonová, Beyoncé, Catherine Zeta-Jonesová, Jennifer Lopézová a mnohé ďalšie.

Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta…

