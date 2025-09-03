Fico s Putinom vtipkujú v Číne, na Ukrajine zatiaľ umierajú ľudia: Masívny útok zasiahol 9 oblastí, rátajú zranených aj škody

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko podniklo masívny vzdušný útok na Ukrajinu.

Rusko v noci spustilo rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom utrpeli zranenia najmenej štyria pracovníci železníc. Pre ruský úder Poľsko nasadilo obranné lietadlá, uviedli v stredu ukrajinské a poľské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

K útokom došlo v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastňoval na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa stretol aj so slovenským premiérom Robertom Ficom.

Poľsko aktivovalo svoje lietadlá

Vzdušný poplach znel po celej Ukrajine niekoľko hodín a výbuchy bolo počuť v deviatich z jej 24 oblastí – od Kyjeva po Ľvov až Volyň na západe, ozrejmili ukrajinskí predstavitelia a médiá.

Západný sused Ukrajiny a člen NATO – Poľsko aktivovalo lietadlá pre zaistenie svojej bezpečnosti, uviedlo velenie ozbrojených síl. „Ruská federácia opäť podniká útoky na ciele nachádzajúce sa na území Ukrajiny,“ napísalo operačné velenie v príspevku na X.

Štyroch železničných pracovníkov v centrálnej Kirovohradskej oblasti po nálete hospitalizovali, uviedli ukrajinské štátne železnice na platforme Telegram a pre škody na svojich zariadeniach upozornili na meškanie desiatok spojov. Päť ľudí utrpelo zranenia a 28 domov v oblasti bolo poškodených pri ruskom útoku na obec Znamjanka, uviedli ukrajinské záchranné služby na Telegrame.

Výpadky dopravy v meste Chmelnickij

V západoukrajinskom meste Chmelnickij po útoku došlo k „významným narušeniam dopravného poriadku“ v rámci verejnej dopravy, uviedli mestské úrady na Telegrame. Tamojší guvernér upozornil na požiare a poškodenie obytných budov. Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo.

Foto: SITA/AP

Podľa informácií, ktoré v stredu zverejnili ruské železnice, v blízkosti železničnej stanice v ruskej Rostovskej oblasti sa zrútil dron, čo spôsobilo prerušenie dodávky elektriny a meškanie desiatok vlakov.

Fico kritizoval Ukrajinu a podporil spoluprácu s Ruskom

Rusko útočilo v čase, keď premiér Robert Fico debatoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že o tejto téme bude v piatok rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode pri slovenskej hranici.

Fico zdôraznil, že Slovensko má záujem na normalizácii vzťahov s Ruskom a chce pokračovať v spolupráci v oblasti energetiky, ropy a plynu. Potvrdil, že Slovensko bude hlasovať proti plánu Európskej komisie ukončiť dodávky ruského plynu od roku 2028.

