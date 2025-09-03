Fico s Putinom vtipkujú v Číne, na Ukrajine zatiaľ umierajú ľudia: Masívny útok zasiahol 9 oblastí, rátajú zranených aj škody

Rusko v noci spustilo rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom utrpeli zranenia najmenej štyria pracovníci železníc. Pre ruský úder Poľsko nasadilo obranné lietadlá, uviedli v stredu ukrajinské a poľské úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
K útokom došlo v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin zúčastňoval na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa stretol aj so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Poľsko aktivovalo svoje lietadlá
Vzdušný poplach znel po celej Ukrajine niekoľko hodín a výbuchy bolo počuť v deviatich z jej 24 oblastí – od Kyjeva po Ľvov až Volyň na západe, ozrejmili ukrajinskí predstavitelia a médiá.
Západný sused Ukrajiny a člen NATO – Poľsko aktivovalo lietadlá pre zaistenie svojej bezpečnosti, uviedlo velenie ozbrojených síl. „Ruská federácia opäť podniká útoky na ciele nachádzajúce sa na území Ukrajiny,“ napísalo operačné velenie v príspevku na X.
❗️𝐌𝐀𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐑𝐔𝐒𝐒𝐈𝐀𝐍 𝐎𝐕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐄
🇷🇺 launched hundreds of drones & dozens of missiles (incl. Kalibrs from Tu aircraft), focusing on energy infrastructure. Western regions hit hardest, mostly with strike UAVs.
🔹 Kyiv: drone fell in Desnianskyi… pic.twitter.com/TgGlY4IiBk
— 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) September 3, 2025
Štyroch železničných pracovníkov v centrálnej Kirovohradskej oblasti po nálete hospitalizovali, uviedli ukrajinské štátne železnice na platforme Telegram a pre škody na svojich zariadeniach upozornili na meškanie desiatok spojov. Päť ľudí utrpelo zranenia a 28 domov v oblasti bolo poškodených pri ruskom útoku na obec Znamjanka, uviedli ukrajinské záchranné služby na Telegrame.
Výpadky dopravy v meste Chmelnickij
V západoukrajinskom meste Chmelnickij po útoku došlo k „významným narušeniam dopravného poriadku“ v rámci verejnej dopravy, uviedli mestské úrady na Telegrame. Tamojší guvernér upozornil na požiare a poškodenie obytných budov. Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo.
Podľa informácií, ktoré v stredu zverejnili ruské železnice, v blízkosti železničnej stanice v ruskej Rostovskej oblasti sa zrútil dron, čo spôsobilo prerušenie dodávky elektriny a meškanie desiatok vlakov.
Fico kritizoval Ukrajinu a podporil spoluprácu s Ruskom
Rusko útočilo v čase, keď premiér Robert Fico debatoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kritizoval útoky Ukrajiny na energetickú infraštruktúru. Uviedol, že o tejto téme bude v piatok rokovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Užhorode pri slovenskej hranici.
⚡ Following an overnight Russian attack in #Kyiv region, Ukrainian Red Cross emergency teams responded on site. Volunteers provided first aid, set up an aid station, and began distributing tarpaulins & plastic sheeting for temporary home repairs. #NotATarget #EmergencyResponse pic.twitter.com/kz2ooV6GJJ
— Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) September 3, 2025
Fico zdôraznil, že Slovensko má záujem na normalizácii vzťahov s Ruskom a chce pokračovať v spolupráci v oblasti energetiky, ropy a plynu. Potvrdil, že Slovensko bude hlasovať proti plánu Európskej komisie ukončiť dodávky ruského plynu od roku 2028.
