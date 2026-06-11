Oski Barami odmietol zverejniť rozhovor s Vladimírou Marcinkovou. Údajne sa bál kritiky

Poslankyňa Vladimira Marcinková a influencer Oski Barami

Foto: Instagram - vladimira.marcinko

Roland Brožkovič
Na vyjadrenia poslankyne už reagoval aj samotný influencer.

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za SaS Vladimíra Marcinková sa vyjadrila k nezverejneniu rozhovoru v Oski Show Oskara Baramiho, v ktorej bola hostkou. 

Rozhovor sa nahrával ešte pred dvoma mesiacmi po tom, ako poslankyňa influencera kritizovala pod jeho videom a hovorila, že nemal právo byť v rokovacej sále parlamentu. Barami je známy svojimi politickými rozhovormi a dobrými vzťahmi s členmi vlády, najmä s ministrom Tomášom Tarabom. Neraz už letel vládnym špeciálom bez novinárskej akreditácie, za čo čelí kritike.

“V rozhovore sa rovnako priznal, že nemá novinársku akreditáciu, na základe ktorej chodia novinári do parlamentu alebo na cesty s ministrami. To je podľa mňa zásadné priznanie, ktoré by malo odznieť vo verejnom priestore, keďže ho opäť vidíme lietať vládnym špeciálom za peniaze daňovníkov,” začala v príspevku na sociálnej sieti politička.

“Niekoľko prekvapení”

To je podľa nej zásadné priznanie, ktoré “by malo odznieť vo verejnom priestore, keďže ho opäť vidíme lietať vládnym špeciálom za peniaze daňovníkov.” Rozhovor vraj priniesol niekoľko prekvapení. “Po prvých cca 40 minútach od začiatku rozhovoru a ostrých výmen názorov na to, či je novinárom alebo nie, či mal právo byť v pléne parlamentu alebo nie, a či by mal chodiť vládnym špeciálom, jeho kolega zo štúdia zahlásil, že bohužiaľ rozhovor zabudol nahrávať.”

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Vladimira Marcinkova (@vladimira.marcinko)

Rozhovor sa teda dvojica rozhodla nahrať nanovo. “Už síce pán Barami poznal moje argumenty, ale nevadí, išla som do toho opäť. Strávila som tam celkovo 3,5 hodiny, ale stálo mi to za to jemu aj jeho publiku vysvetliť všetky omyly, ktorých sa dopustil alebo si ich zle vysvetľuje.”

Oskar Barami sa však rozhodol rozhovor nezverejniť, hoci podľa poslankyne mal vyjsť 25. apríla. “Ako dôvod nezverejnenia uvádza, že má podozrenie, že sme si rozhovor, ktorý on nahrával na kameru a mikrofóny, nahrávali my na mobil, a to sa mu nepáči, lebo taká nahrávka by mohla uniknúť po jeho zostrihaní. Neviem ako to plánoval zostrihať, ale zaujímavé obavy. Názor si už urobte sami,” dodala Marcinková.

Na tento príspevok neskôr v príbehu reagoval aj samotný Barami. “Môj kolega si všimol pri ich odchode, že mali zapnuté nahrávanie na telefóne. Keď som sa na to neskôr spýtal, tak povedala, že som si to neželal, tak si ma nenahrala. Následne vysvitlo, že jej asistentka si ma nahrala. Celé mi to extrémne smrdelo, tak som sa rozhodol to nezverejniť. Politika vie byť zákerné miesto,” začal influencer, ktorý je momentálne s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom v Afrike.

“Pani Marcinková tvrdí, že som to nedal von, lebo bola ku mne kritická. To je absolútna blbosť, lebo preto som si ju práve zavolal. Nahrávať si ma bez môjho vedomia vnímam ako zásah do mojich práv a nechcem s takými ľuďmi spolupracovať. Jednoduché,” uzavrel.

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