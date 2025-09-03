Hashtag kdejetrump ovládol internet: Američania si mysleli, že je mŕtvy. Z Putina je sklamaný, 50-dňové ultimátum končí

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
SITA
Trump je sklamaný z Putina po neúspešnom summite na Aljaške.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je „veľmi sklamaný“ neúspechom ruského prezidenta Vladimira Putina uzavrieť po spoločnom bilaterálnom summite na Aljaške mierovú dohodu s Ukrajinou. Šéf Bieleho domu neskôr na tlačovej konferencii poprel medializované informácie o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave, píše TASR podľa správ agentúry AFP.

„Som veľmi sklamaný z prezidenta Putina, to môžem povedať. Mali sme skvelý vzťah, som veľmi sklamaný,“ odpovedal Trump na otázku politického komentátora Scotta Jenningsa, či sa cíti krokmi Putina po summite na Aljaške zradený. Trump po summite stanovil Rusku na uzavretie mieru dvojtýždňový termín, ktorý vyprší koncom tohto týždňa.

Sankcie zatiaľ nie sú potvrdené, hovorí minister financií

Americký prezident napriek tomu neuviedol, či a aké dôsledky bude nenaplnenie jeho podmienky mať. Minister financií Scott Bessent v pondelok v televízii Fox News uviedol, že o potenciálnych sankciách budú rokovať tento týždeň.

„Putin spravil presný opak toho, čo naznačil, že chce urobiť. Skutočne opovrhnutiahodným spôsobom zintenzívnil bombardovanie. Takže si myslím, že s prezidentom Trumpom sú na stole všetky možnosti a myslím si, že ich tento týždeň veľmi dôkladne preskúmame,“ uviedol Bessent.

Trump sa nebojí spojenectva Ruska s Čínou

Trump taktiež vyhlásil, že sa po stretnutí Putina s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom neobáva potenciálneho paktu medzi Moskvou a Pekingom. „Vôbec ma to neznepokojuje, nie. Máme zďaleka najsilnejšiu armádu na svete a proti nám by nikdy nepoužili svoju armádu. Verte mi, že by to bolo to najhoršie, čo by kedy mohli urobiť,“ pokračoval. Americký prezident krátko na to počas tlačovej konferencie v Bielom dome uviedol, že medializované správy o jeho zhoršujúcom sa zdraví, či až smrti, sú „dezinformácie“.

Foto: SITA/AP

Dva dni som nič nerobil a už sa hovorilo, že sa mi niečo stalo, reagoval v utorok americký prezident Donald Trump na fámy o tom, že zomrel. Biden nerobil nič celé mesiace, nebolo ho vidieť a nikto nikdy nepovedal, že sa mu niečo zlé stalo a vieme, že nebol v najlepšej forme, povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.

Biely dom v závere minulého týždňa neohlásil nijaké Trumpove verejné vystúpenia, hoci miluje publicitu. V kombinácii s tým, že je najstarším človekom, aký bol zvolený za prezidenta USA, a nedávnymi zábermi podliatiny na jeho ruke, to vyvolalo špekulácie. Na predĺžený víkend, keďže v pondelok bol v USA Sviatok práce, mal Trump pôvodne ísť do svojho golfového klubu v New Jersey, ale namiesto toho zostal vo Washingtone.

Internetom sa šírili fámy a hešteg „kdejetrump“

V sociálnych médiách sa šíril hešteg ‚kdejetrump‘. Internetová komunita spochybnila aj pravosť fotografie prezidenta s miestnym rozhlasovým moderátorom Johnom Fredricksom z nedele. Trump v utorok povedal, že sociálne médiá, v ktorých boli dohady o jeho úmrtí, nevidel, ale informoval ho o tom jeho personál.

Zdravie amerických prezidentov bolo vždy stredobodom záujmu, ale keďže Biely dom od roku 2017 má dvoch najstarších šéfov v histórii, je teraz kontrola ešte prísnejšia. Trump sa často chváli svojím dobrým zdravím a energiou a jeho administratíva dokonca zverejnila obrázok, na ktorom je vyobrazený ako Superman. Informácie pochádzajú z agentúry AFP a webu Dailymail.

