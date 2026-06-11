Prvý bronzer Rhode je na svete. Hailey Bieber sľubuje letný vzhľad pobozkaný slnkom

Hailey Bieber

Foto: Profimedia, Instagram (haileybieber)

Frederika Lyžičiar
Novinky sľubujú svieži dovolenkový vzhľad s bronzovým efektom a lesklými perami.

Letné líčenie má byť ľahké, svieže a praktické. Presne na tom stavia aj nová kolekcia značky Rhode, ktorá prináša produkty určené na rýchly rozžiarený vzhľad bez zložitého vrstvenia.

Ako píše magazín Page Six, Hailey Bieber so svojou značkou Rhode uviedla jednu z najočakávanejších letných kozmetických noviniek. Kolekcia zahŕňa vôbec prvý bronzer značky, tekutý rozjasňovač, nové limitované odtiene obľúbeného tónovacieho balzamu na pery aj doplnky, ktoré majú celý letný vzhľad jednoducho dotiahnuť. Novinky sú zatiaľ dostupné na oficiálnej stránke značky, neskôr v lete sa majú dostať aj do Sephory.

Hailey Bieber
Foto: Profimedia

Prvý bronzer Rhode má 8 odtieňov

Hailey Bieber už dlhšie patrí medzi známe tváre, ktoré výrazne ovplyvňujú kozmetické trendy. Jej značka Rhode stavila od začiatku na hydratovanú, lesklú a prirodzene pôsobiacu pleť. Nová letná kolekcia preto pokračuje rovnakým smerom. Neponúka ťažké líčenie, ale produkty, ktoré majú pleti dodať teplo, sviežosť a dovolenkový nádych.

Najväčšou novinkou je Pocket Bronze, vôbec prvý bronzer značky Rhode. Prichádza v praktickom balení v tyčinke, ktoré nadväzuje na dizajn obľúbených Pocket Blushes. Výhodou je najmä jeho kompaktnosť. Produkt sa zmestí do kabelky, cestovnej kozmetickej taštičky aj do plážovej tašky, takže má byť presne tým kúskom, ktorý sa dá použiť aj počas dňa.

 

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Značka pri bronzeri sľubuje efekt pleti „pobozkanej slnkom jedným ťahom“. Použiť sa dá na líca, čelo, nos alebo na ďalšie miesta, kde chcete tvári dodať teplejší tón. V ponuke je osem dlhotrvajúcich odtieňov, ktoré sa dajú vrstviť podľa toho, či túžite len po jemnom zahriatí pleti alebo výraznejšom kontúrovaní.

Pocket Bronze má zároveň hydratačné a vrstiteľné zloženie. Môže sa používať samostatne, no značka ho odporúča kombinovať aj s lícenkou či rozjasňovačom. Zaujímavou možnosťou je tiež miešanie dvoch odtieňov, vďaka čomu môže výsledok pôsobiť prirodzenejšie a plastickejšie.

Tekutý rozjasňovač staví na jemný lesk

Druhou výraznou novinkou je Highlight Milk, tekutý rozjasňovač, ktorý má dodať pleti zdravý jas bez výrazných trblietok. Rhode pri ňom stavila skôr na perleťový efekt, ktorý pôsobí jemnejšie a nositeľnejšie aj počas bežného dňa.

Rozjasňovače sú obohatené o Glazing Milk, hydratačnú esenciu s ceramidmi, ktorú fanúšikovia značky dobre poznajú. Cieľom preto nie je iba optický lesk, ale aj pocit hydratovanej a sviežej pleti. Highlight Milk sa dá naniesť na lícne kosti, nos, pod obočie alebo kamkoľvek, kde chcete vytvoriť nenápadné rozžiarenie.

 

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Produkt zapadá do estetiky, ktorú Hailey Bieber preslávila aj mimo svojej značky. Lesklá pokožka, jemné kontúry, prirodzené pery a minimum námahy sú kombináciou, ktorú si s ňou mnohí spájajú. Rhode teraz tento efekt prenáša do kolekcie, ktorá má byť použiteľná aj bez profesionálnych zručností.

Pocket Bronze sa navyše dá kúpiť aj v prispôsobiteľnom dvojdielnom sete. Zákazníčky si k nemu môžu vybrať buď nový Highlight Milk, alebo Pocket Blush. Značka tak cieli na tých, ktorí si chcú vyskladať vlastnú jednoduchú rutinu bez toho, aby kupovali viac produktov, než naozaj využijú.

Balzam na pery má 3 limitované odtiene

Letná kolekcia sa nezaobíde ani bez pier. Rhode pridala tri limitované odtiene svojho obľúbeného Peptide Lip Tint, konkrétne Colada, Macadamia Butter a Honey Mango. Všetky sa nesú v jemných hnedo-béžových tónoch, ktoré majú pôsobiť prirodzene a ľahko sa kombinovať so zvyškom líčenia.

Značka sa pri nových odtieňoch opiera o letnú nostalgiu. Názvy pripomínajú vône a chute, ktoré sa spájajú s dovolenkou, teplom a sladkými letnými dňami. Samotný produkt si však zachováva to, pre čo sa stal populárnym. Ide o spojenie balzamu a lesku, ktoré perám dodáva hydratáciu aj jemný nádych farby.

 

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Peptide Lip Tint patrí medzi najznámejšie produkty značky Rhode. Jeho popularita zašla až tak ďaleko, že značka k nemu vytvorila aj kryty na telefón s držiakom na balzam. V kozmetickom svete sa z toho stal malý detail obľúbený na sociálnych sieťach, ktorý zapadá do hravej estetiky značky. Kto sa nevie rozhodnúť iba pre jeden odtieň, môže si kúpiť všetky tri novinky spolu.

Trojica limitovaných balzamov sa predáva za 56 dolárov, teda približne 49 eur. Pre fanúšikov značky môže ísť o jeden z najlákavejších kúskov celej kolekcie, najmä preto, že limitované odtiene sa pri Rhode zvyknú rýchlo míňať.

Letný set ponúka celé líčenie v jednom

Rhode pri novinkách nezostala iba pri jednotlivých produktoch. Súčasťou letnej ponuky je aj Summer Kit, teda letný set, v ktorom si zákazníčky môžu vybrať vlastné odtiene nového líčenia. Súčasťou balenia je aj froté taška, ktorá ladí s dovolenkovou atmosférou celej kolekcie.

Kolekciu dopĺňajú aj ďalšie kúsky s logom značky, napríklad tašky, uteráky či štetec na zapracovanie produktov. Rhode tým opäť ukazuje, že nepredáva iba kozmetiku, ale celý vizuálny svet okolo nej. Práve ten je pre úspech značky dôležitý.

 

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Produkty sú navrhnuté tak, aby dobre vyzerali v kúpeľni, kabelke aj na sociálnych sieťach. K letnému líčeniu značka odporúča aj Peptide Lip Shape, krémovú kontúrku na pery. Dá sa použiť klasicky ako ceruzka na obkreslenie pier, no aj na celé pery ako samostatný produkt.

Má dlhotrvajúce zloženie a pomáha opticky vytvoriť plnší vzhľad pier. Nová kolekcia Rhode tak spája viacero trendov, ktoré v lete fungujú najlepšie.

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