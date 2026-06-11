V hlbinách sa podarilo natočiť žraloka na mieste, kde doteraz ešte nikdy. Odborníci sú nadšení

Žralok

Foto: Derk Remmers, Ghost Diving

Petra Sušaninová
Potápači ostali poriadne prekvapení.

Potápači práve vykonávali práce pri vraku lode pri Sicílii, keď ich prekvapil žralok. Podarilo sa im ho zachytiť na video, pričom ide o prvý záznam svojho druhu na svete.

Potápačom sa podarili neuveriteľné zábery

Ako informuje IFL Science, potápači pri vraku lode zbierali staré rybárske siete, keď sa udialo niečo, na čo nezabudnú do konca života. Neďaleko od nich sa objavil žralok. Video nielenže ukazuje, aké zvedavé sú tieto tajomné tvory, ale predstavuje aj prvé známe podmorské zábery tohto zvieraťa v Stredozemnom mori.

Veľké žraloky biele (Carcharodon carcharias) sú mimoriadne fascinujúcim druhom. Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN) ich však zaradila do kategórie ohrozených. Vedci už nejaký ten čas síce vedia, že tieto ikonické dravce obývajú mierne vody Stredozemného mora, ich prítomnosť je však možné pozorovať len zriedkavo.

Až doteraz sa o žralokovi bielom v tejto oblasti vedelo najmä z historických záznamov alebo v prípade, ak ho náhodne už uhynutého chytili rybári na rybárskych lodiach. Niet teda pochýb o tom, že priame stretnutie so žralokom bielym je veľkou vzácnosťou a je mimoriadne dôležité z hľadiska vedy, ale aj ochrany prírody.

Na niečo takéto sa nedá vopred pripraviť

Hoci ide o vzrušujúci zážitok, zrejme si dokážete predstaviť, aký mix emócií sa v potápačoch odohrával. Nie je to žiadna maličkosť, keď pracujete na odstraňovaní sietí a zrazu sa z temných vôd vynorí žralok. Možno aj vás by na chvíľu ovládla panika.

Zábery žraloka sa podarilo natočiť dobrovoľníkovi organizácie Ghost Diving Derkovi Remmersovi. Je na nich vidieť, ako sa žralok pomaly približuje. Zdá sa, ako keby si potápača zvedavo obzeral. Potom opäť pokojne odpláva preč.

„Zo štatistického hľadiska je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že vyhráte jackpot v lotérii, ako to, že stretnete pod hladinou takéto zviera,“ vysvetlil Remmers vo vyhlásení. Dodal, že človek môže stráviť aj desaťročia odstraňovaním starých sietí v oceáne, no na takéto stretnutie ho jednoducho nič nepripraví. Verí, že aj toto je dôkaz toho, aká je práca potápačov nesmierne dôležitá.

Žralok
Foto: Derk Remmers, Ghost Diving

Staré siete sú veľkou hrozbou

„Takéto momenty slúžia ako pripomienka toho, koľko života sa nachádza v pobrežných vodách Stredozemného mora a aké veľmi dôležité je chrániť ho pred hrozbami, ktorým sa dá predísť, ako sú napríklad opustené rybárske výstroje alebo nadmerný rybolov,“ dodala Veronika Mikos, riaditeľka organizácie Healthy Seas.

Čistenie okolia vraku zorganizovala organizácia Healthy Seas v spolupráci s organizáciami Ghost Diving a The Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS). Tieto tímy sa venujú odstraňovaniu opustených sietí zo Stredozemného mora a zároveň monitorujú život v okolí vrakov lodí. Spájajú ochranu prostredia s dokumentáciou a vedeckou spoluprácou. Monitorujú okrem iného tiež práve ohrozené populácie žralokov.

Vraky lodí, ako je ten, pri ktorom sa potápali Remmers a ďalší, môžu časom poslúžiť ako umelo vzniknuté koralové útesy. Staré rybárske siete sú však obrovským problémom, pretože sa poľahky môžu premeniť na smrtiacu pascu. Ak sa do nich zachytia ryby alebo korytnačky, čaká ich tragický koniec. Potápači a experti preto dúfajú, že ich snaha má zmysel a pomôže ochrániť prostredie, ktoré je okrem iného aj domovom vzácneho žraloka.

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