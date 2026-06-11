V Írsku zomreli dvaja mladí Slováci: Pár mal pár dní po svadbe, ľudia sa im okamžite vyzbierali na pohreb

Nebohí Adam a Tomáš

Foto: Facebook - Condons Funeral Directors Ltd

Roland Brožkovič
Adam zomrel v utorok 2. júna večer a v piatok 5. júna skonal Tomáš.

Dvoch Slovákov postihla v Írsku obrovská tragédia. Mladý pár mal iba pár dní po svadbe, keď najprv zomrel jeden z nich a niekoľko dní na to aj druhý. Na ich pohreb sa neskôr spravila zbierka.

Adam (23) a Tomáš (25) začali spolu bývať v ich spoločnom dome v malom írskom meste Carrick-on-Suir minulý rok a zosobášili sa len mesiac pred tragickou udalosťou. O smutnej téme informovala miestna pohrebná služba Condons Funeral Directors Ltd na sociálnej sieti, na čo upozornil portál TNlive.

Veľká tragédia

Adam zomrel v utorok 2. júna večer a v piatok 5. júna skonal Tomáš. Dvojica pochádzala z Malaciek a Partizánskeho. “Budú veľmi chýbať svojim milujúcim rodinám, Adamovým rodičom Petrovi a Ľubici, bratovi Samuelovi, sestre Eve, starým rodičom, tetám a strýkom, Tomášovým starým rodičom Jozefe a Milanovi, krstnej mame Kataríne, bratrancom Michalovi a Danielke, tetám a strýkom, širšej rodine, kolegom z práce a mnohým priateľom,” napísala pohrebná služba. Pohreb sa konal tento utorok.

Na pohreb ich sa konala zbierka, v ktorej sa napokon vyzbieralo vyše 12-tisíc eur. “Zbieram finančné prostriedky na spoločný pohreb môjho synovca Adama Henčeka a jeho manžela Tomáša Feullera, ktorí tragicky zomreli 2. 6. 2026, respektíve 5. 6. 2026. Veľmi by sme ocenili akékoľvek dary, ktoré by pomohli financovať pohreb a kremáciu novomanželov,“ uviedla v popise zbierky príbuzná.

Slovensko zasiahlo aj úmrtie lángošára

Smutná správa zasiahla aj obec Kvetoslavov a zarezonovala aj zvyškom Slovenska. Vo veku 50 rokov zomrel Anton Pašek, podnikateľ, ktorého pred niekoľkými týždňami spoznalo celé Slovensko po tom, ako dostal pokutu za chýbajúce mäkčene a dĺžne na pokladničnom bločku vo svojom stánku s langošmi.

Prípad vtedy vyvolal veľký ohlas a rozprúdil diskusiu o primeranosti sankcií pre drobných podnikateľov. Za majiteľa stánku sa postavili tisíce ľudí z celého Slovenska a finančná správa napokon svoje pôvodné rozhodnutie prehodnotila a pokutu zrušila. Informáciu o jeho úmrtí zverejnila rodina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

O prípade pokuty sme vás informovali ešte v máji, pričom finančná správa následne vysvetlila, že podnikateľ dostal pokutu vo výške
1 500 eur za to, že jeho pokladnica neumožňovala tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, hoci v slove “langos” chýbala diakritika a nie interpunkcia. Finančná správa zároveň avizovala pokračovanie kontrol aj v ďalších prevádzkach.

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