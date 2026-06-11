Tím na futbalových majstrovstvách sveta mal nevhodný dres: Hráči Haiti ho musia na poslednú chvíľu zmeniť

Záber na futbalistov Haiti

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Futbalisti si narýchlo museli zmeniť dizajn svojich dresov.

Futbalisti Haiti majú na prahu svetového šampionátu v Severnej Amerike a Mexiku problém. Museli si narýchlo zmeniť dizajn svojich dresov, pretože vyobrazenie vojnovej scény na predchádzajúcich dresoch nezodpovedalo prísnym pravidlám Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Na dresoch, ktoré mali Karibčania na sebe v oboch prípravných zápasoch pred turnajom, bola vyobrazená ilustrácia bitky pri Vertières z roku 1803, ktorá zabezpečila nezávislosť Haiti. Predpisy týkajúce sa výstroja stanovené svetovou riadiacou organizáciou futbalu však zakazujú používanie akýchkoľvek “politických, náboženských alebo osobných odkazov alebo sloganov“ na dresoch.

Úprava dizajnu

Kolumbijský výrobca Saeta vo vyhlásení uviedol: “Pôvodný dizajn bol zamýšľaný ako pocta odvážnym mužom a ženám, ktorí každý deň prispievajú k budúcnosti Haiti a nebolo to žiadne politické vyhlásenie.” FIFA však usúdila, že určité vizuálne prvky by sa mohli interpretovať odlišne podľa jej predpisov o výstroji a nakoniec požiadala o úpravy dizajnu.

Problémová grafika na drese Haiti
Problémová grafika na drese Haiti. Foto: SITA/AP

“Hoci sa táto interpretácia líšila od nášho zámeru, Saeta rešpektovala proces a podriadila sa požiadavkám FIFA,” informoval web BBC Sport. Reprezentácia Haiti sa na MS vo futbale predstaví po 52 rokoch. Svoje vystúpenie začne karibská krajina v sobotu večer na Boston Stadium vo Foxborougjh (na Slovensku už 3.00 h v nedeľu nadránom) proti reprezentácii Škótska.

Ďalšími dvoma súpermi futbalového trpaslíka z aktuálne 83. priečky rebríčka FIFA budú päťnásobný majster sveta Brazília a senzačný semifinalista spred štyroch rokov Maroko. Vo svojej jedinej predchádzajúcej účasti na majstrovstvách sveta v roku 1974 Haiti prehralo všetky tri zápasy v skupine a inkasovalo dovedna 14 gólov.

Rozhodcovi zakázali vstup

Nejde pritom ani zďaleka o jedinu kontroverziu na majstrovstrvách, ktoré sa ešte ani nezačali. Somálčana Omara Artana vyradili zo zoznamu rozhodcov na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku. Stalo sa tak po tom, ako mu neudelili víza a neumožnili vstup do Spojených štátov.

Tridsaťštyriročného arbitra zastavili na letisku v Miami a musel sa vrátiť do Turecka, kde čakal na vyriešenie prípadu. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) následne povedala, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov.

Záber na rozhodcu Omara Artana
Omar Artan. Foto: SITA/AP

„FIFA môže potvrdiť, že rozhodca Omar Abdulkadir Artan nebude môcť trénovať a rozhodovať na majstrovstvách sveta po tom, čo mu zamietli vstup do Spojených štátov,“ citovala hovorcu FIFA agentúra AFP. Artan pritom minulý týždeň dostal víza na cestu do USA, uviedlo somálske veľvyslanectvo v Keni, ktoré ich spracovalo.

Artan mal byť vôbec prvý somálsky arbiter v histórii svetových šampionátov. Africká futbalová konfederácia (CAF) ho vlani vyhlásila za Rozhodcu roka a pískal aj na tohtoročnom Africkom pohári národov v Maroku.

„Napriek okolnostiam som v pozitívnej nálade a sústredím sa na ďalšie výzvy v mojej rozhodcovskej kariére. Chcel by som sa poďakovať FIFA a Africkej futbalovej konfederácii za všetku ich podporu a sľubujem, že si udržím vysokú úroveň rozhodovania, zatiaľ čo sa sústredím na budúcnosť. Chcem sa poďakovať futbalovej rodine za jej podporu a správy a mojim kolegom želám všetko dobré počas šampionátu a teším sa, že sa k nim opäť pripojím na nasledujúcich turnajoch,“ uviedol Artan vo vyhlásení.

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