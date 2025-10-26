Dve slovenské mestá sa objavili v prestížnom rebríčku európskych vianočných trhov: Pravdepodobne vás tu čaká snehová rozprávka

Zimná sezóna sa pomaly blíži a spolu s ňou aj magický čas, keď sa mestá menia na rozprávku plnú svetielok, horúceho punču, sladkých dobrôt a sviatočnej hudby. Ak sa vám však nechce cestovať za vianočnou atmosférou do zahraničia, máme pre vás dobrú správu – ani nemusíte. Aj slovenské mestá zažiaria v plnej kráse, dokonca sa dostali medzi najzasneženejšie vianočné trhy v Európe.
Ako píše magazín Time Out, platforma pre rezervácie multimodálneho cestovania Omio totiž zverejnila rebríček európskych vianočných trhov s najväčšou pravdepodobnosťou sneženia, v ktorom sa umiestnili aj slovenské mestá Košice a Bratislava.
Za vianočnou atmosférou nemusíte chodiť ďaleko
Košické vianočné trhy už roky patria medzi najmalebnejšie v regióne. Hlavná ulica sa mení na čarovnú promenádu plnú stánkov, nechýba ani ikonický stromček pred Dómom svätej Alžbety a ak sa k tomu pridajú padajúce snehové vločky, Košice sa razom premenia na neodolateľný zimný raj.
Bratislava zas láka svojou atmosférou historického centra, kde sa stretávajú domáci, ale aj turisti z celej Európy. A keď sa z Dunaja zdvihne jemná hmla a sneh pokryje dlažbu, naše hlavné mesto získa nezameniteľné čaro.
Umiestnili sa aj naši susedia
V rebríčku sa však umiestnili aj naši susedia. V Rakúsku snehová nádielka pravdepodobne čaká mestá ako Innsbruck, Graz či Salzburg, ktoré ponúkajú alpskú atmosféru ako z pohľadnice. U našich bratov Čechov sú to Praha a Brno, v Maďarsku sa do zoznamu prebojovali Budapešť a Debrecín, no a z poľských miest Krakov, Vroclav a Gdansk.
Pre milovníkov pravých bielych Vianoc je to skvelá správa. Podľa analýzy historických údajov o počasí patria tieto mestá medzi tie, kde je šanca na zasneženú atmosféru počas adventu naozaj vysoká. A keď sa k tomu pridá vôňa vareného vína a škorice, vznikne tá pravá sviatočná kombinácia, ktorej sa len veľmi ťažko odoláva. No najlepšie na tom je to, že za ňou nemusíme cestovať príliš ďaleko.
