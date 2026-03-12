Dramatický zvrat v Dunaji: Záchrana jednej postavy vystrieda strach o život tej druhej

Štvrtková epizóda pokračuje v napätí, ktoré vyvolala tá utorková. V nej Adela započala plán s tehotenstvom a Walter Klaus si všimol nezrovnalosti v samovraždách esesákov. Diváci tak netrpezlivo čakali, ako sa tieto zápletky vyfarbia a či opäť niekto doplatí na rozohrané hry niekoho iného.
Divákom sa po utorkovej epizóde nepozdával Brunovskej plán s tehotenstvom. Mal podľa nich hneď niekoľko medzier a našťastie sa zdá, že si to uvedomil aj Kudlička, hoci by výpočty teoreticky mohli sedieť. Vyzerá to pritom tak, že mu to Adela povedala len preto, aby mu pokazila šťastie a nie preto, že by ho chcela späť alebo by od neho očakávala peniaze.
Divácke obavy sa pravdepodobne naplnia
Hoci sa tak zdá, že Kudličkovi ublížené nebude, to isté sa nedá povedať o Imrichovi. O neho majú diváci obavy už dlhšie, keďže je možné, že jeho postava bola inšpirovaná reálnym mužom, ktorý rovnako doplatil na pomoc v odboji a bol nielen mučený, ale tiež väznený. Pôvodne bol pritom odsúdený na smrť obesením, no nakoniec si ho nacisti nechali ako zdroj informácií, ktoré získavali násilnými formami výsluchu.
Čoraz viac to vyzerá, že rovnaký osud postihne aj Imricha Bočkaya, ktorého prídu zatknúť priamo do Kučerovskej vily po tom, ako spomedzi zložiek Klaus vytiahne jeho meno. A hoci Imrichov rafinovaný plán, vďaka ktorému oddialil pozornosť od skutočného pôvodu Koptíkovej lokácie, pôsobí zatiaľ viac než úspešne, nakoniec to možno bude on sám, koho nezvládne zachrániť.
Kto však už oficiálne zachránený je, je Helga. Tú prechádzajúcu sa popri ceste objavia Holubec s Terezou. Dávid sa totiž pre dochádzajúce zásoby vrátil do Bratislavy a tam v penzióne zistil, čo všetko Walter Klaus robil pre jej záchranu. Keď to potom povedal svojim kolegom, Michal argumentoval, že by ju mali pustiť. A síce na začiatku nik nesúhlasil, nakoniec to bol Dávid, vďaka komu bude znova voľná.
