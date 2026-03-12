Dramatický zvrat v Dunaji: Záchrana jednej postavy vystrieda strach o život tej druhej

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
V Dunaji, k vašim službám pritužuje a zdá sa, že sa obavy divákov naplnia.

Štvrtková epizóda pokračuje v napätí, ktoré vyvolala tá utorková. V nej Adela započala plán s tehotenstvom a Walter Klaus si všimol nezrovnalosti v samovraždách esesákov. Diváci tak netrpezlivo čakali, ako sa tieto zápletky vyfarbia a či opäť niekto doplatí na rozohrané hry niekoho iného.

Divákom sa po utorkovej epizóde nepozdával Brunovskej plán s tehotenstvom. Mal podľa nich hneď niekoľko medzier a našťastie sa zdá, že si to uvedomil aj Kudlička, hoci by výpočty teoreticky mohli sedieť. Vyzerá to pritom tak, že mu to Adela povedala len preto, aby mu pokazila šťastie a nie preto, že by ho chcela späť alebo by od neho očakávala peniaze.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Adelin plán v Dunaji má slabé miesta: Brunovská rozohrala nebezpečnú hru, no diváci si všimli nelogické detaily
2.
Šokujúca smrť aj nové klamstvo v Dunaji: Holubcova krvavá hra pokračuje a Walter odhalil nečakanú stopu
3.
Pôvodne chcela hrať v Oteckoch. Herečka z Dunaja priznala zmenu plánov a ako vyzerali jej začiatky
Zobraziť všetky články (331)

Divácke obavy sa pravdepodobne naplnia

Hoci sa tak zdá, že Kudličkovi ublížené nebude, to isté sa nedá povedať o Imrichovi. O neho majú diváci obavy už dlhšie, keďže je možné, že jeho postava bola inšpirovaná reálnym mužom, ktorý rovnako doplatil na pomoc v odboji a bol nielen mučený, ale tiež väznený. Pôvodne bol pritom odsúdený na smrť obesením, no nakoniec si ho nacisti nechali ako zdroj informácií, ktoré získavali násilnými formami výsluchu.

Čoraz viac to vyzerá, že rovnaký osud postihne aj Imricha Bočkaya, ktorého prídu zatknúť priamo do Kučerovskej vily po tom, ako spomedzi zložiek Klaus vytiahne jeho meno. A hoci Imrichov rafinovaný plán, vďaka ktorému oddialil pozornosť od skutočného pôvodu Koptíkovej lokácie, pôsobí zatiaľ viac než úspešne, nakoniec to možno bude on sám, koho nezvládne zachrániť.

Kto však už oficiálne zachránený je, je Helga. Tú prechádzajúcu sa popri ceste objavia Holubec s Terezou. Dávid sa totiž pre dochádzajúce zásoby vrátil do Bratislavy a tam v penzióne zistil, čo všetko Walter Klaus robil pre jej záchranu. Keď to potom povedal svojim kolegom, Michal argumentoval, že by ju mali pustiť. A síce na začiatku nik nesúhlasil, nakoniec to bol Dávid, vďaka komu bude znova voľná.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dlhých rokoch prelomil mlčanie o Cestovinách. Ján Dubnička prehovoril o pôsobení v televízii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac