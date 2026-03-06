Osudová chyba v Dunaji spustila lavínu: Imrichov život visí na vlásku, diváci sa boja najhoršieho

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Možno sa s ním budú musieť v seriáli rozlúčiť.

V Dunaji, k vašim službám vyzeralo všetko nádejne až do momentu, keď Magda vyfotila osudovú fotografiu, na ktorej sa nachádzala jedna z máp. Táto fotografia v seriáli odštartovala sled udalostí, ktoré sa postupne len zhoršujú a dokazujú, že nik nie je v bezpečí. Niekto by mohol argumentovať, že za všetko môže Laco, keďže práve on Magdu do odboja dostal, no on už za toto rozhodnutie stihol dostať najhorší trest v podobe straty svojej milovanej.

Fotografia, ktorú Magda vyhotovila, sa našla u istého odbojárskeho špióna a keďže nebolo pochýb, odkiaľ pochádza, fotografka na tento odvážny krok doplatila životom. Jej smrť tak nebola len krutým odrazom doby a spúšťačom Lacovým zúfalých činov, ale diváci si všimli, že práve toto bol moment, od ktorého idú udalosti v seriáli dolu vodou a všetko pozitívne sa akosi vytratilo.

Čo bude ďalej?

Udalosti v Dunaji naberajú na rýchlosti. Najprv zomrela Magda, potom Laco uniesol Helgu, ktorá síce ušla, no skončila v pre ňu ešte horších rukách, Walter samozrejme reagoval pomstou a keďže ju hneď nenašiel, vybil si zlosť na odbojároch a najnovšie je v ohrození aj Imrich. Zatiaľ ho len zatkli, no diváci sa obávajú, že je v ohrození jeho život. V upútavke je totiž vidieť, ako ho mučia a hoci v popise 14. epizódy, ako uvádza ČSFD, stojí: „Imrich príde s rafinovaným nápadom, ako zmiasť Waltera.“, diváci majú strach, že to nebude stačiť.

„Ak postava Imricha má byť podobná Imrichovi Karvašovi, tak ho budú biť, mučiť a odvezú ho do koncentračného tábora. Karvaš prešiel viacerými koncentračnými tábormi, bol mučený, skoro prišiel o oko, dostal epilepsiu, ale vojnu prežil,“ vysvetlila diváčka v komentároch. V minulosti sa už totiž seriál inšpiroval historickou postavou a to Beatrix Pospíšilovou Čelkovou, prezývanou Trixi, ktorá bola špiónkou rovnako ako v seriáli Alenka.

V popise k 17. epizóde sa spomína transport, pričom sa ho pokúsi zastaviť Holubec, čím sa naskytá otázka, či práve v ňom nebude sedieť Imrich a on sa ho takto pokúsi zachrániť. Ak by však boli udalosti seriálu skutočne postavené na historických udalostiach, Imricha sa zachrániť nepodarí a on skončí v koncentračnom tábore.

