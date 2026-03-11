Adelin plán v Dunaji má slabé miesta: Brunovská rozohrala nebezpečnú hru, no diváci si všimli nelogické detaily

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Môže byť Lukáš skutočne otcom jej dieťaťa?

Včerajšia epizóda zanechala v divákoch množstvo emócií. Hoci cítili ľútosť aj nádej, azda najviac sa obávajú, že plán jednej z postáv až príliš zamieša dej a opäť jej prejde niečo, čo by v skutočnosti nemalo. Dôkazy totiž hovoria proti nej, no nebolo by to prvýkrát, kedy by vývoj deja v seriáli rozhneval divákov.

Hoci posledná odvysielaná epizóda ukázala hneď viacero zvratov a slúžila ako dôkaz Holubcovej dvojakosti, diváci sa najviac upreli na zápletku s Adelou. Tá sa totiž rozhodla, že ak sa Holubec nestane otcom jej dieťaťa, stále má ešte jednu možnosť. Rozhodnutie pritom spravila po tom, ako si vypočula Kudličkove slová o tom, že bola tým najhorším rozhodnutím jeho života. Jeho slová ju očividne ranili a slečna Brunovská sa za ne rozhodla pomstiť.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Šokujúca smrť aj nové klamstvo v Dunaji: Holubcova krvavá hra pokračuje a Walter odhalil nečakanú stopu
2.
Pôvodne chcela hrať v Oteckoch. Herečka z Dunaja priznala zmenu plánov a ako vyzerali jej začiatky
3.
Osudová chyba v Dunaji spustila lavínu: Imrichov život visí na vlásku, diváci sa boja najhoršieho
Zobraziť všetky články (331)

Dátumy, bruško aj rozvod

Hoci by táto scéna nemala byť prekvapivá, keďže diváci od počiatku vedeli, že Adela nebude pozitívnou postavou, detaily, ktoré ju sprevádzajú, sa im zdajú nelogické. Ako vyjadrili v komentároch aj príspevkoch, je viacero vecí, ktoré sú v rozpore s Adeliným plánom a mohli by ho veľmi ľahko zruinovať.

Ako prvé diváci upozornili na fakt, že hoci má byť Adela už vo štvrtom mesiaci, tehotenstvo na nej zatiaľ nie je vidieť. Hoci by na tom nemuselo byť nič zvláštne, keďže je to stále skoro, netreba tu zabúdať na ďalší detail z predošlých epizód – v čase, keď sa s ňou chcel Lukáš rozviesť, klamala s falošným papierom tvrdiac, že je tehotná. Ak by teda chcela tvrdiť, že ide o rovnaké tehotenstvo, potrebovala by, aby jej bolo vidieť začínajúce bruško.

Foto: TV Markíza

Ponúka sa tak otázka, koľko času od podpisu rozluky prešlo a či boli pred štyrmi mesiacmi, keď Adela otehotnela, ešte s Kudličkom manželmi. V takom prípade by totiž bolo otcovstvo automaticky pripísané jemu.

Jediná istota, že dieťa nie je jeho, je v tom, že Brunovská šla po oznámení, že je tehotná, najprv za Holubcom, takže bola očividne presvedčená, že dieťa bude jeho a nie Lukášovo.

Zdá sa tak, že jediné, čo by mohlo poukazovať na opak, je fakt, že hoci na súde priznala, že testy sfalšovala a s Lukášom tehotná v tom čase nebola, nikdy na skutočných testoch nebola, a tak pokojne mohla byť v tom čase v očakávaní. Záleží na tom, koľko času ubehlo, keďže ani samotní diváci si nie sú istí, koľko mesiacov prešlo od tohto rozvodu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nela Pocisková ide na doraz: Po Let’s Dance ju dobehlo staré zranenie aj vyčerpávajúci program

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac