Adelin plán v Dunaji má slabé miesta: Brunovská rozohrala nebezpečnú hru, no diváci si všimli nelogické detaily

Včerajšia epizóda zanechala v divákoch množstvo emócií. Hoci cítili ľútosť aj nádej, azda najviac sa obávajú, že plán jednej z postáv až príliš zamieša dej a opäť jej prejde niečo, čo by v skutočnosti nemalo. Dôkazy totiž hovoria proti nej, no nebolo by to prvýkrát, kedy by vývoj deja v seriáli rozhneval divákov.
Hoci posledná odvysielaná epizóda ukázala hneď viacero zvratov a slúžila ako dôkaz Holubcovej dvojakosti, diváci sa najviac upreli na zápletku s Adelou. Tá sa totiž rozhodla, že ak sa Holubec nestane otcom jej dieťaťa, stále má ešte jednu možnosť. Rozhodnutie pritom spravila po tom, ako si vypočula Kudličkove slová o tom, že bola tým najhorším rozhodnutím jeho života. Jeho slová ju očividne ranili a slečna Brunovská sa za ne rozhodla pomstiť.
Dátumy, bruško aj rozvod
Hoci by táto scéna nemala byť prekvapivá, keďže diváci od počiatku vedeli, že Adela nebude pozitívnou postavou, detaily, ktoré ju sprevádzajú, sa im zdajú nelogické. Ako vyjadrili v komentároch aj príspevkoch, je viacero vecí, ktoré sú v rozpore s Adeliným plánom a mohli by ho veľmi ľahko zruinovať.
Ako prvé diváci upozornili na fakt, že hoci má byť Adela už vo štvrtom mesiaci, tehotenstvo na nej zatiaľ nie je vidieť. Hoci by na tom nemuselo byť nič zvláštne, keďže je to stále skoro, netreba tu zabúdať na ďalší detail z predošlých epizód – v čase, keď sa s ňou chcel Lukáš rozviesť, klamala s falošným papierom tvrdiac, že je tehotná. Ak by teda chcela tvrdiť, že ide o rovnaké tehotenstvo, potrebovala by, aby jej bolo vidieť začínajúce bruško.
Ponúka sa tak otázka, koľko času od podpisu rozluky prešlo a či boli pred štyrmi mesiacmi, keď Adela otehotnela, ešte s Kudličkom manželmi. V takom prípade by totiž bolo otcovstvo automaticky pripísané jemu.
Jediná istota, že dieťa nie je jeho, je v tom, že Brunovská šla po oznámení, že je tehotná, najprv za Holubcom, takže bola očividne presvedčená, že dieťa bude jeho a nie Lukášovo.
Zdá sa tak, že jediné, čo by mohlo poukazovať na opak, je fakt, že hoci na súde priznala, že testy sfalšovala a s Lukášom tehotná v tom čase nebola, nikdy na skutočných testoch nebola, a tak pokojne mohla byť v tom čase v očakávaní. Záleží na tom, koľko času ubehlo, keďže ani samotní diváci si nie sú istí, koľko mesiacov prešlo od tohto rozvodu.
