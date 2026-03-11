Po dlhých rokoch prelomil mlčanie o Cestovinách. Ján Dubnička prehovoril o pôsobení v televízii

Foto: Instagram.com/jan_dubnicka

Jana Petrejová
Mal sa ako kráľ, no potom nastala zmena.

Ján Dubnička patril kedysi medzi známe tváre slovenskej televíznej obrazovky. V období, keď televízia Markíza zažívala svoj najväčší rozmach, bol jedným z moderátorov, ktorých diváci pravidelne vídali vo vysielaní. Svojím príjemným vystupovaním, hlasom a prirodzeným prejavom si postupne získal pozornosť publika a stal sa súčasťou viacerých populárnych televíznych relácií.

Už od mladosti ho lákali médiá a moderovanie, preto po skončení gymnázia začal pracovať v televízii a rádiu. Prvé skúsenosti získal v Slovenskej televízii, kde moderoval detskú reláciu Crn-Crn. Neskôr pôsobil aj v niekoľkých rádiách, napríklad v Rock FM rádiu, Rádiu B1 či Rádiu Okey, kde si postupne budoval meno medzi poslucháčmi, ako spomenul v relácii Návraty. Najväčšiu popularitu však dosiahol Ján Dubnička po príchode do TV Markíza, ktorá bola v tom čase najsledovanejšou televíziou na Slovensku.

Pravda o Cestovinách

Teleráno, Cestoviny, Korzo či Doma s Markízou. To sú relácie, ktoré kedysi lákali divákov k televíznym obrazovkám. U mnohých vyvolávajú nostalgiu a spomienky na staré časy. Práve v spomínaných reláciách hviezdil mladý Ján, ktorý si mnohých získal svojou bezprostrednosťou. Pod kožu sa divákom dostali hlavne Cestoviny. „Keď som to začal robiť, prebral som to po Vilovi Rozborilovi,“ zaspomínal si bývalý moderátor.

Ako uviedol, on bol ten, ktorý bol vždy poctivý a pracoval na materiáloch. „Oslovoval som tých, ktorí nadviazali kontakt, aby to nebolo áno/nie. Ja som bol ten svedomitý a hľadal materiál, tak som chcel podchytiť ľudí, ktorí potom budú použiteľní,“ uviedol Ján o Cestovinách, ktoré boli o hľadaní neznámych ľudí na ulici, ochotných ihneď vycestovať na dovolenku do zahraničia. Aspoň tak to spočiatku vyzeralo.

Zrejme každého prekvapí fakt, ako to bolo naozaj. „Ľudia nás prekukli,“ prezradil bývalý moderátor a zároveň uviedol, prečo musela relácia po nejakom čase skončiť. V skutočnosti si totiž mohli oslovení ľudia vybrať čas termínu odletu v priebehu polroka.

V televízii pôsobil 8 rokov a v rádiu bol 12 rokov. Darilo sa mu, bol úspešný, ľudia ho spoznávali a o peniaze nemal núdzu. S odstupom času si však uvedomil, že sa nesprával práve najlepšie. „Nebol som dostatočne pokorný a vďačný. Bol som smrad v tomto smere a arogantný,“ nedával si servítku pred ústa Ján Dubnička, ktorý získal slávu.

Tvrdá facka od reality

