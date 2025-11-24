Nový český film má brutálne vysoké hodnotenie 82 %: Diváci sú z neho absolútne nadšení. Chvália úplne všetko

Označujú ho za veľkofilm.

Kinosály ožili českým veľkofilmom. Pozrite si novú snímku, ktorú chvália nielen herci, ale aj bežní diváci. Podľa recenzií to vyzerá tak, že sa máte skutočne na čo tešiť. 

Na plátna slovenských kín dorazil nový český film s názvom Neporaziteľní, ktorý si na filmovom portáli ČSFD okamžite vyslúžil výborné hodnotenie – až 82 %. Dokonca podľa herca, ktorý si zahral jednu z hlavných postáv, ide o skutočný veľkofilm.

„Myslím, že vznikol film, aký už možno nikdy nevznikne. Český veľkofilm s veľkým rozpočtom, so skutočnými hercami a na základe naozajstného príbehu. Možno žijeme v čase, keď také filmy, či už v českej alebo zahraničnej kinematografii, pomaly miznú. A keby to mal byť posledný český veľkofilm, ruku do ohňa. Som prekvapený, ako krásne to vyšlo. Musím povedať, že ten výsledok je ešte lepší, než som čakal,“ povedal český herec Hynek Čermák.

Vo filme sa objavil aj hollywoodsky herec

Príbeh sleduje tri úplne rozdielne životné línie – sebavedomého podnikateľa, trénera, ktorý stratil ilúzie a mladého športovca, ktorému osud podrazil nohy. Každý z nich bojuje sám so sebou a s okolnosťami, ale s typicky českým, odľahčeným, no trochu sarkastickým humorom.

Vo filme si zahrali známi českí herci – Ivan Trojan, Hynek Čermák, Jiří Lábus a Lenka Vlasáková, ale aj slovenská herečka Natália Germáni. Trénera americkej reprezentácie si však zahral hollywoodsky herec Til Schweiger. „Je tu skvelý štáb. Všetci vedia, čo robia, sú naozaj dobrí, rýchli, veľmi profesionálni, a pritom priateľskí a stále v dobrej nálade,“ prezradil Til Schweiger, ktorý si natáčanie v Česku veľmi užil.

Foto: Continental film

Diváci si ho nevedia vynachváliť

Diváci sú z filmu absolútne nadšení. Chvália úplne všetko. Na portáli ČSFD je množstvo pozitívnych recenzií.

„Nemám slov! Silný, strhujúci a inšpirujúci príbeh. Výborní herci,“ chváli jeden z divákov.

„Krásny film. Precízne zahrané, zostrihané, zrežírované, natočené. Výborná téma, výborne spracovaná, takto to má vyzerať. Film má potenciál osloviť a sympaticky edukovať širokú verejnosť, prajem mu divácky úspech,“ pridal sa ďalší.

