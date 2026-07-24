Poľsko chce vyrábať rakety pre Patriot s USA a Ukrajinou: Drony zasiahli sklad pri Petrohrade, valí sa odtiaľ dym

Ukrajine sa čoraz častejšie darí zasahovať ciele ďaleko za frontovou líniou. Kyjev označuje túto svoju kampaň za „diaľkové sankcie“ a tvrdí, že ukrajinské údery sú oprávnenou odvetou za nočné útoky Ruska dronmi a raketami na jeho mestá. Ukrajinské útoky zapríčinili v Rusku palivovú krízu.
Ukrajinské drony v piatok zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá a zábery na sociálnych sieťach, píše TASR.
„Petrohrad sa stal terčom útoku vojenských bezpilotných lietadiel… úder zasiahol objekty civilnej infraštruktúry,“ uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko na sociálnych sieťach.
Wildberries – Petrohrad.
Sklizeň ovoce pokračuje.
Sláva Ukrajině! pic.twitter.com/ZBwfaG2fw3
— Dingo🇨🇿🇺🇦 𐌀𐌍𐌍𐌄𐌔𐌀𐌓 (@dngcze) July 24, 2026
Reportér AFP informoval, že v piatok ráno sa nad výškovými budovami v Petrohrade dvíhal sivý dym. Ukrajina sa podľa AFP zamerala na Petrohrad v čase, keď zintenzívňuje svoje útoky dronmi na ruské energetické, vojenské a logistické zariadenia.
Podľa tamojších médií sa ukrajinské útoky zamerali na sklady spoločnosti s elektronikou Wildberries. Táto spoločnosť tvrdí, že dva jej sklady v meste dočasne pozastavili operácie, pričom neuviedla žiadne podrobnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že táto spoločnosť skladuje a prepravuje komponenty pre sankcionované vojenské vybavenie.
Spoločná výroba rakiet pre Patriot
Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Vo štvrtok to uviedla námestníčka poľského ministra obrany Magdalena Sobkowiak-Czarnecká po rokovaniach s americkými predstaviteľmi vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Sobkowiak-Czarnecká tvrdí, že tento návrh nadväzuje na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávnom summite NATO v Ankare týkajúce sa rakiet Patriot. Trump na tomto summite ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Poľsko podľa námestníčky navrhlo trojstrannú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto. Konštatovala, že o rakety Patriot je po celom svete veľký záujem a očakávajú sa ďalšie rokovania medzi týmito troma krajinami.
USA podľa nej zriadili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je pripraviť zriadenie trvalej americkej vojenskej základne v Poľsku. Uviedla, že poľská vláda už prijala uznesenie vlády a pripravuje ďalšiu legislatívu na zabezpečenie financovania tejto základne. Americkí predstavitelia podľa nej privítali prípravy zo strany Poľska a na poľskom ministerstve obrany bola už zriadená príslušná pracovná skupina.
Americká pracovná skupina pôsobí pod vedením námestníka ministra obrany USA Elbridga Colbyho. Konečné rozhodnutie o zriadení tejto vojenskej základne prijme americký prezident Trump, dodala Sobkowiak-Czarnecká.
Ruské bombové útoky v Záporoží zranili 25 ľudí vrátane detí
Najmenej 25 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch vo štvrtok v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti Ivana Fedorova je zranených aj šesť mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Fedorov na platforme Telegram uviedol, že Rusko zhodilo na mesto päť kĺzavých bômb, v dôsledku čoho sú poškodené obytné budovy a súkromné zdravotnícke zariadenie. Mesto Záporožie je často terčom útokov ruskej armády, keďže sa nachádza blízko frontovej línie. Civilisti sú pravidelne obeťami týchto útokov, konštatuje DPA.
Záporožská oblasť je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktorú Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.
Je tam jadrová elektráreň
V tejto oblasti sa nachádza aj jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok uviedla, že vojenská aktivita narušila dodávky vody do častí tejto elektrárne a aj do okolitých oblastí na juhovýchode Ukrajiny, informuje agentúra Reuters.
Podľa generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho nedošlo k nedostatku vody potrebnej na zabezpečenie chladenia paliva v reaktoroch. Konštatoval však, že útoky v meste Enerhodar a v jeho blízkosti, kde žije väčšina pracovníkov elektrárne, „cielili okrem iných lokalít aj na miestnu elektrickú infraštruktúru, čo viedlo k prerušeniu dodávok vody v meste a aj v areáli jadrovej elektrárne“.
Tamojší pozorovatelia MAAE majú podľa neho od 18. júla len obmedzený prístup k tečúcej vode. Pri zmienke o vojenskej aktivite neuviedol, či za ňu nesie zodpovednosť Rusko alebo Ukrajina, konštatuje Reuters.
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