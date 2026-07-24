Ukrajinský pilot spravil niečo, čo sa len tak nevidí. V stíhačke F-16 zostrelil ruský stroj Su-35

Ruský pilot sediaci v Su-35

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
SITA
Vojna na Ukrajine
Šéf americkej armády prvýkrát potvrdil historický úspech Ukrajiny.

Ukrajina dosiahla jeden z najvýznamnejších úspechov svojho letectva od začiatku ruskej invázie. Najvyššie postavený americký vojak Dan Caine vôbec prvýkrát verejne potvrdil, že ukrajinská stíhačka F-16 zostrelila v priamom vzdušnom súboji ruský Su-35. Doteraz sa o tom len špekulovalo, teraz to zaznelo z úst predsedu Zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA.

O vyjadrení informoval portál Defense Blog. Ukrajinské vzdušné sily síce už 8. júla 2026 oznámili zostrelenie ruského Su-35, no vtedy neuviedli, aký zbraňový systém bol pri útoku použitý. Až vyjadrenie Dana Cainea potvrdilo, že išlo o americkú stíhačku F-16.

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Pentagón ukončil dohady

Generál Dan Caine o incidente hovoril počas vypočutia pred Výborom Senátu USA pre rozpočtové prostriedky. Keď opisoval vývoj ukrajinskej protivzdušnej obrany, spomenul aj moment, ktorý označil za historický.

„Chcem vyzdvihnúť neuveriteľnú prácu ukrajinského obranného priemyslu pri budovaní vlastných schopností. Nedávno sme zaznamenali prvý vzdušný zostrel, pri ktorom ukrajinská F-16 zostrelila ruskú stíhačku,“ povedal Caine.

Práve táto veta definitívne potvrdila informácie, ktoré sa po júlovom incidente objavovali v médiách. Ukrajina ani Rusko totiž dovtedy oficiálne nepotvrdili, že za zostrelením Su-35 stála F-16.

Su-35 patrí medzi najmodernejšie ruské lietadlá

Ruská Su-35 je viacúčelová stíhačka generácie 4,5 a patrí medzi najvýkonnejšie lietadlá vo výzbroji ruských vzdušných síl. Od začiatku vojny bola pravidelne nasadzovaná na misie zamerané na získanie vzdušnej prevahy. Stratu lietadla v júli potvrdil aj ruský vojenský bloger Oleksij Zemcov, autor kanála Voevoda Veščaet.

Su-35
Ilustračná foto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Podľa jeho slov pilot haváriu prežil a dostal sa späť na územie kontrolované ruskou armádou. Ak sa pozrieme na schopnosti Su-35, ide pre Ukrajinu o významný vojenský úspech. Stroj bol totiž skonštruovaný práve na boj proti nepriateľským stíhačkám a patrí medzi najmodernejšie lietadlá, ktoré Rusko vo vojne využíva.

Skúsenosti Ukrajiny sledujú aj Spojené štáty

Generál Dan Caine označil zostrelenie Su-35 za súčasť oveľa širšieho úspechu Ukrajiny. Podľa neho krajina vybudovala viacvrstvový systém protivzdušnej obrany, ktorý prepája radary, systémy elektronického boja, rakety rôzneho dosahu aj bojové lietadlá.

Práve tieto skúsenosti podľa neho pozorne sledujú aj Spojené štáty. Ukrajina sa totiž počas vojny musela veľmi rýchlo prispôsobiť každodenným útokom ruských rakiet a dronov Šáhid, pričom svoje obranné schopnosti neustále zdokonaľovala.

Caine už v minulosti viackrát upozornil, že americký obranný priemysel reaguje na vývoj moderných konfliktov pomalšie, než by bolo potrebné. Schopnosť Ukrajiny zavádzať nové technológie priamo počas vojny preto označuje za príklad, z ktorého by sa mali Spojené štáty poučiť.

Ukrajina zároveň zasiahla významný ruský zbrojársky závod

Ukrajine sa podľa portálu Militarnyi podaril aj útok hlboko na ruskom území. Ukrajinská raketa s plochou dráhou letu Flamingo v piatok ráno zasiahla zbrojársky závod Avitek v ruskom meste Kirov. Video zobrazujúce následky zverejnil nezávislý kanál Exilenova+, ktorý pôsobí na komunikačnej platforme Telegram.

V Kirove bolo okolo 7:00 miestneho času počuť výbuchy. Potom miestni obyvatelia hlásili, že nad areálom závodu videli dym. Predbežné správy naznačujú, že úder zasiahol jednu z centrálnych budov závodu. Spoločnosť Avitek je v Rusku jediným sériovým výrobcom katapultovacích sedadiel pre všetky typy stíhacích a útočných lietadiel a okrem toho vyrába aj systémy na manipuláciu s leteckým nákladom.

Uviedlo to dobrovoľnícke spravodajské združenie na odhaľovanie a analýzu obranno-priemyselného komplexu Ruska OSINT Varta. Avitek vyrába aj riadené strely zem – vzduch a simulátory vzdušných cieľov. Spojené štáty, Európska únia, Ukrajina, Kanada, Švajčiarsko a Nový Zéland uvalili na spoločnosť Avitek sankcie za jej úlohu pri výrobe komponentov pre ruský vojensko-priemyselný komplex. F-16 zasahovala po prvýkrát aj v Rumunsku

F-16 zasahovala po prvýkrát aj v Rumunsku, zostrelili dron

Stíhačky F-16 sa v posledných dňoch dostali do centra pozornosti aj v susednom Rumunsku. Tamojší prezident Nicušor Dan v piatok oznámil, že rumunský pilot po prvýkrát zostrelil dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Agerpres.

„Dnes ráno okolo 11.00 h (10.00 h SELČ, pozn. TASR) rumunský pilot v stíhačke F-16 zostrelil dron, ktorý vletel do vzdušného priestoru našej krajiny,“ napísal rumunský prezident na sieti X.

„Oblasť bola neobývaná, takže pilot mohol strieľať bez akéhokoľvek rizika. V súčasnosti tímy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú v oblasti, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente,“ doplnil. Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor.

Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.

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