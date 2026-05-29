Opozícia vyzýva na okamžité kroky: Chce, aby predvolali na koberček ruského veľvyslanca Andrejeva

Ruský dron zasiahol obytný dom v členskej krajine NATO, vláda si podľa opozície musí predvolať ruského veľvyslanca. Incident v Rumunsku, kde ruský dron zasiahol dom v meste Galati a dve osoby utrpeli zranenia, ostro odsúdili kresťanskí demokrati.
Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je to najzávažnejšie varovanie, že vojna sa priamo dotýka bezpečnosti členských krajín NATO. Kresťanskí demokrati v tomto zmysle kritizujú alibizmus slovenskej vlády. Obmedzuje sa podľa nich totiž len na všeobecné formulácie. Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas zdôraznil, že Rumunsko je náš spojenec.
Opozícia žiada tvrdší postoj
„Keď ruský dron zasiahne obytný dom na území členského štátu NATO, slovenská vláda sa nemôže schovávať za prázdne výzvy na diplomaciu. Toto nie je nehoda vo vzduchoprázdne. Je to priamy dôsledok ruskej agresie proti Ukrajine a nebezpečného správania Ruskej federácie v bezprostrednej blízkosti hraníc NATO,“ zdôraznil Karas a vyzval vládu Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD), aby si bezodkladne predvolali ruského veľvyslanca. Urobilo tak totiž aj Rumunsko, aj Francúzsko. Slovensko by tak podľa Karasa tiež nemalo stáť bokom.
„Vláda má povinnosť jasne povedať, kto ohrozuje bezpečnosť našich spojencov a tým aj našu bezpečnosť. Sú to Rusi. Nie Ukrajina, nie NATO, nie Európska únia. Ruská federácia vedie vojnu, používa drony pri hraniciach Aliancie a nesie za tieto incidenty plnú zodpovednosť,“ vyhlásil Karas. Predseda KDH Milan Majerský dodal, že slabý postup vlády v takýchto situáciach oslabuje dôveryhodnosť Slovenska v očiach spojencov.
„Robert Fico a jeho vláda sa radi tvária, že robia suverénnu zahraničnú politiku. V skutočnosti sa však vždy schovávajú, keď treba jasne pomenovať agresora,“ povedal Majerský, podľa ktorého sa SR nemôže tváriť neutrálne, keď ruský dron zasiahne obytný dom v spojeneckej krajine. Majerský súčasne upozornil, že bezpečnosť občanov sa nezačína až na slovenskej hranici, ale tam, kde spojenci čelia hrozbám.
Remišová žiada spoločnú reakciu NATO a EÚ
„Dnes je to Rumunsko, včera to boli ukrajinské mestá a zajtra to môže byť Slovensko. Preto musí vláda hovoriť jasne, stáť pri spojencoch a prestať robiť zahraničnú politiku podľa toho, čo sa hodí Moskve,“ zdôraznil predseda KDH.Kresťanskí demokrati vyzvali vládu, aby jasne, verejne a priamo odsúdila to, čo sa stalo v Rumunsku a vyjadrila Rumunsku plnú podporu ako spojencovi v NATO a EÚ. Zároveň žiadajú, aby si bezodkladne predvolala ruského veľvyslanca v Bratislave.
Technická reakcia slovenských ozbrojených síl podľa KDH totiž nestačí. „Vyzývame vládu, aby prestala zľahčovať bezpečnostné hrozby, ktoré priamo vyplývajú z ruskej agresie proti Ukrajine. Akákoľvek eskalácia konfliktu je mimoriadne nebezpečná, preto KDH apeluje na zintenzívnenie diplomatických rokovaní za účelom dosiahnutia trvalého mieru na Ukrajine. KDH bude zároveň trvať na tom, aby SR stála pevne pri svojich spojencoch a aby vláda konečne začala hovoriť pravdu o tom, kto ohrozuje mier a bezpečnosť v Európe,“ uzavrel Karas. Predvolania ruského veľvyslanca sa dožaduje aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zároveň žiada spoločnú reakciu EÚ a NATO.
„Očakávam od slovenskej vlády razantný postup a predvolanie ruského veľvyslanca, čo je skutočným prejavom suverénnej zahraničnej politiky. O to viac, že to isté sa môže stať aj na Slovensku, pretože Rusi bombardujú aj ukrajinské mestá v tesnej blízkosti našich hraníc,“ zdôraznila Remišová. Incident si zároveň podľa nej vyžaduje aj spoločnú reakciu EÚ a NATO a zostreľovanie dronov ešte nad ukrajinským územím, nie až vtedy, keď preletia na Slovensko.
Rumunsko vyslalo do akcie stíhačky
„Ficove reči o “diskusiách” s Putinom svojou naivitou pripomínajú reči naivného školáka. S Ruskom sa diskutuje celé roky a tieto diskusie, žiaľ, nikam neviedli, pretože Rusko nemá záujem o mier, ale len o obsadzovanie ďalšieho a ďalšieho územia,” doplnila poslankyňa, ktorá už kontaktovala rumunské veľvyslanectvo na Slovensku a vyjadrila solidaritu rumunským občanom. Ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati neďaleko hraníc s Ukrajinou.
Oznámilo to v piatok rumunské ministerstvo obrany. Náraz dronu do strechy obytného domu vyvolal požiar, pri incidente utrpeli zranenia dvaja ľudia. Rumunsko od začiatku vojny na Ukrajine zaznamenalo už desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi. Tentokrát však išlo prvýkrát o prípad, kedy dron zasiahol obytnú budovu.
Rumuni v reakcii na narušenie vzdušného priestoru vyslali do akcie dve stíhačky F-16. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s rumunským prezidentom prisľúbil „absolútnu solidaritu“ Aliancie a incident odsúdil. Vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe, americký generál Alexus Grynkewich, hovoril s rumunským náčelníkom generálneho štábu o incidente aj o možných dodatočných obranných opatreniach. Podľa zdrojov v NATO zatiaľ nie je jasné, či Bukurešť požiada o konzultácie podľa článku 4, ktoré sú miernejšou reakciou než aktivácia článku 5.
