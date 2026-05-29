Opozícia vyzýva na okamžité kroky: Chce, aby predvolali na koberček ruského veľvyslanca Andrejeva

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Po útoku ruského dronu v Rumunsku žiada opozícia predvolanie ruského veľvyslanca.

Ruský dron zasiahol obytný dom v členskej krajine NATO, vláda si podľa opozície musí predvolať ruského veľvyslanca. Incident v Rumunsku, kde ruský dron zasiahol dom v meste Galati a dve osoby utrpeli zranenia, ostro odsúdili kresťanskí demokrati.

Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) je to najzávažnejšie varovanie, že vojna sa priamo dotýka bezpečnosti členských krajín NATO. Kresťanskí demokrati v tomto zmysle kritizujú alibizmus slovenskej vlády. Obmedzuje sa podľa nich totiž len na všeobecné formulácie. Podpredseda KDH a exminister spravodlivosti Viliam Karas zdôraznil, že Rumunsko je náš spojenec.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nemal šancu: Video ukrajinskej brigády ukazuje zúfalého ruského vojaka, ktorý do dronu hádzal pušku
2.
„Čo najskôr opustite Kyjev,“ vyzýva Rusko: Ruské sily podniknú ďalšie údery
3.
Rusko sa dostáva do slepej uličky: Začína sa hovoriť o prehre vo vojne s Ukrajinou, Kremeľ má problém
Zobraziť všetky články (1770)

Opozícia žiada tvrdší postoj

„Keď ruský dron zasiahne obytný dom na území členského štátu NATO, slovenská vláda sa nemôže schovávať za prázdne výzvy na diplomaciu. Toto nie je nehoda vo vzduchoprázdne. Je to priamy dôsledok ruskej agresie proti Ukrajine a nebezpečného správania Ruskej federácie v bezprostrednej blízkosti hraníc NATO,“ zdôraznil Karas a vyzval vládu Roberta Fica (Smer-SD) a šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD), aby si bezodkladne predvolali ruského veľvyslanca. Urobilo tak totiž aj Rumunsko, aj Francúzsko. Slovensko by tak podľa Karasa tiež nemalo stáť bokom.

„Vláda má povinnosť jasne povedať, kto ohrozuje bezpečnosť našich spojencov a tým aj našu bezpečnosť. Sú to Rusi. Nie Ukrajina, nie NATO, nie Európska únia. Ruská federácia vedie vojnu, používa drony pri hraniciach Aliancie a nesie za tieto incidenty plnú zodpovednosť,“ vyhlásil Karas. Predseda KDH Milan Majerský dodal, že slabý postup vlády v takýchto situáciach oslabuje dôveryhodnosť Slovenska v očiach spojencov.

Foto: SITA/Viktor Zamborský

Robert Fico a jeho vláda sa radi tvária, že robia suverénnu zahraničnú politiku. V skutočnosti sa však vždy schovávajú, keď treba jasne pomenovať agresora,“ povedal Majerský, podľa ktorého sa SR nemôže tváriť neutrálne, keď ruský dron zasiahne obytný dom v spojeneckej krajine. Majerský súčasne upozornil, že bezpečnosť občanov sa nezačína až na slovenskej hranici, ale tam, kde spojenci čelia hrozbám.

Remišová žiada spoločnú reakciu NATO a EÚ

„Dnes je to Rumunsko, včera to boli ukrajinské mestá a zajtra to môže byť Slovensko. Preto musí vláda hovoriť jasne, stáť pri spojencoch a prestať robiť zahraničnú politiku podľa toho, čo sa hodí Moskve,“ zdôraznil predseda KDH.Kresťanskí demokrati vyzvali vládu, aby jasne, verejne a priamo odsúdila to, čo sa stalo v Rumunsku a vyjadrila Rumunsku plnú podporu ako spojencovi v NATO a EÚ. Zároveň žiadajú, aby si bezodkladne predvolala ruského veľvyslanca v Bratislave.

Technická reakcia slovenských ozbrojených síl podľa KDH totiž nestačí. „Vyzývame vládu, aby prestala zľahčovať bezpečnostné hrozby, ktoré priamo vyplývajú z ruskej agresie proti Ukrajine. Akákoľvek eskalácia konfliktu je mimoriadne nebezpečná, preto KDH apeluje na zintenzívnenie diplomatických rokovaní za účelom dosiahnutia trvalého mieru na Ukrajine. KDH bude zároveň trvať na tom, aby SR stála pevne pri svojich spojencoch a aby vláda konečne začala hovoriť pravdu o tom, kto ohrozuje mier a bezpečnosť v Európe,“ uzavrel Karas. Predvolania ruského veľvyslanca sa dožaduje aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zároveň žiada spoločnú reakciu EÚ a NATO.

„Očakávam od slovenskej vlády razantný postup a predvolanie ruského veľvyslanca, čo je skutočným prejavom suverénnej zahraničnej politiky. O to viac, že to isté sa môže stať aj na Slovensku, pretože Rusi bombardujú aj ukrajinské mestá v tesnej blízkosti našich hraníc,“ zdôraznila Remišová. Incident si zároveň podľa nej vyžaduje aj spoločnú reakciu EÚ a NATO a zostreľovanie dronov ešte nad ukrajinským územím, nie až vtedy, keď preletia na Slovensko.

Rumunsko vyslalo do akcie stíhačky

„Ficove reči o “diskusiách” s Putinom svojou naivitou pripomínajú reči naivného školáka. S Ruskom sa diskutuje celé roky a tieto diskusie, žiaľ, nikam neviedli, pretože Rusko nemá záujem o mier, ale len o obsadzovanie ďalšieho a ďalšieho územia,” doplnila poslankyňa, ktorá už kontaktovala rumunské veľvyslanectvo na Slovensku a vyjadrila solidaritu rumunským občanom. Ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Oznámilo to v piatok rumunské ministerstvo obrany. Náraz dronu do strechy obytného domu vyvolal požiar, pri incidente utrpeli zranenia dvaja ľudia. Rumunsko od začiatku vojny na Ukrajine zaznamenalo už desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi. Tentokrát však išlo prvýkrát o prípad, kedy dron zasiahol obytnú budovu.

Rumuni v reakcii na narušenie vzdušného priestoru vyslali do akcie dve stíhačky F-16. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s rumunským prezidentom prisľúbil „absolútnu solidaritu“ Aliancie a incident odsúdil. Vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe, americký generál Alexus Grynkewich, hovoril s rumunským náčelníkom generálneho štábu o incidente aj o možných dodatočných obranných opatreniach. Podľa zdrojov v NATO zatiaľ nie je jasné, či Bukurešť požiada o konzultácie podľa článku 4, ktoré sú miernejšou reakciou než aktivácia článku 5.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac