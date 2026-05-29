Rumunsko pritvrdzuje voči Rusku: Po zásahu bytového domu vyhostí ruského konzula

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Rumunský prezident hovorí o zodpovednosti Ruska.

Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducu osobu a konzulát zatvorí, oznámil v piatok tamojší prezident Nicušor Dan po zasadnutí Najvyššej rady národnej obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Agerpres a denníka The Guardian.

„Včera večer sme mali vážny incident, pri ktorom boli zranení dvaja rumunskí občania, a celá zodpovednosť za tento incident leží na Rusku – krajine, ktorá už viac ako štyri roky vedie útočnú vojnu proti Ukrajine. Vzhľadom na túto situáciu bol generálny konzul Ruskej federácie v Konstanci vyhlásený za personu non grata a generálny konzulát Ruskej federácie v Konstanci sa zatvorí,“ vyhlásil Dan.

Foto: TASR/AP

Rumunský prezident uviedol, že dron bol súčasťou „roja“ 43 dronov namierených na ciele na Ukrajine. Kritizoval tiež niektorých rumunských politikov za snahu minimalizovať zodpovednosť Ruska za incident. Rusko na vyhlásenie konzula za nežiaducu osobu obratom zareagovalo. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová pre agentúru TASS uviedla, že Moskva čoskoro predstaví odvetné opatrenia.

Dron zasiahol bytový dom v meste Galati

Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati, uviedol rumunský rezort obrany. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Záchranné služby na sociálnej sieti Facebook informovali, že dron zasiahol byt na desiatom poschodí, pričom explodoval celý jeho náklad výbušnín. Evakuovaných bolo približne 70 ľudí. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.

Pre incident vyslali rumunské ozbrojené sily do vzduchu aj dve stíhačky F-16 a vrtuľník, ktoré mali povolenie strieľať na prípadné ciele. Obyvateľom dotknutých oblastí boli takisto zaslané varovné správy.

