Pred cestou na dovolenku nezabudnite na dôležitú vec: O tomto mnohí ani netušili, uľahčí vám to život

Pred cestou do zahraničia by si dovolenkári mali s dostatočným predstihom skontrolovať platnosť cestovného pasu. Mnoho ľudí si povinnosti necháva na poslednú chvíľu, prekvapiť vás môžu dlhé rady aj čakacie lehoty.
V prípade ak cestujete v krajinách Európskej únie a schengenu postačuje ako cestovný doklad občiansky preukaz, ktorého vybavenie je zároveň rýchlejšie, ako je to pri pase. Neplatí to však pre všetky osoby. Výnimkou sú maloletí do 15 rokov.
Určite by ste nemali otáľať s kontrolou platnosti. Navyše, mnohé krajiny vyžadujú, aby cestovný doklad platil určitý čas (najčastejšie 6 mesiacov) aj po odchode z krajiny. Potvrdil zároveň, že tzv. pasová sezóna každoročne štartuje už začiatkom marca a trvá do konca júla, vlna žiadostí začína kulminovať práve na začiatku júna.
Deti do 15 rokov
Ako na svojich stránkach uvádza aj rezort zahraničia, občania Slovenskej republiky do 15 rokov pre plnohodnotné cestovanie v rámci EÚ a schengenu môžu využiť platný občiansky preukaz s fotografiou alebo pas.
Možnosť vydať OP aj dieťaťu existuje od roku 2019. Občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa OP vydáva s platnosťou na 5 rokov, občanovi mladšiemu ako 6 rokov možno vydať OP s platnosťou na 2 roky. V oboch prípadoch je správny poplatok 7 eur, čo je výrazne lacnejšie ako pri detských pasoch, kde poplatky pri vydaní v štandardnej lehote začínajú pri 12 a 20 eurách.
V súčasnej situácii sú občianske preukazy MV SR spravidla vydávané skôr ako 30 dní stanovených zákonom. Detský občiansky preukaz s fotografiou je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, čiže rovnocenne ako v prípade občanov starších ako 15 rokov. Ak rodičia s deťmi plánujú dovolenku v krajinách schengenu, nie je teda potrebné vybavovať dieťaťu cestovný pas, stačí detský OP.
Albánsko je stále obľúbenejšie, no pri cestovaní s deťmi platia iné pravidlá
Pri cestovaní maloletých detí do Albánska je nevyhnutné, aby mali cestovný pas alebo občiansky preukaz s fotografiou s platnosťou minimálne 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu.
Ak maloleté dieťa cestuje iba s jedným rodičom, je potrebný písomný súhlas druhého rodiča. Ak cestuje v sprievode inej osoby, je potrebný písomný súhlas oboch rodičov. Podpisy musia byť notársky overené a súhlas vyhotovený v albánskom alebo anglickom jazyku.
Ak bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do opatery len jednému z rodičov alebo zákonnému zástupcovi, môže cestovať do Albánska bez súhlasu druhého rodiča. Na preukázanie tejto skutočnosti je potrebné mať pri sebe rozhodnutie súdu s úradným prekladom do angličtiny.
Pri ceste do akejkoľvek krajiny odporúčame sledovať najnovšie pokyny rezortu zahraničia. Podobné podmienky totiž nemusí mať len Albánsko. Hlavne sa uistite, že si doklady skontrolujete, prípadne vybavíte v predstihu. Najväčší nával na polícii je totiž koncom mája a v júni.
