Katarzia úprimne prehovorila o deťoch: Držala v náručí trojmesačné bábätko a rozplakala sa

Foto: Instagram (eva.pavlikova), Profimedia

Frederika Lyžičiar
Stačil jeden silný moment s bábätkom v náručí a otázka materstva pre Katarziu nabrala úplne inú váhu.

Materstvo je pre mnohé ženy téma, ktorá neprichádza s jednoduchou odpoveďou ani jasným načasovaním. Niekedy sa rozhodnutie rodí pomaly, cez pochybnosti, tlak okolia, vlastné túžby aj strach z toho, čo všetko so sebou prinesie.

Speváčka Katarína Kubošiová, ktorú verejnosť pozná pod umeleckým menom Katarzia, pre český magazín Elle priznala, že téma detí je u nej stále otvorená. V rozhovore hovorila o tom, že pri takomto rozhodnutí nejde len o tlak okolia alebo vek, ale najmä o vnútorné nastavenie ženy.

Opísala aj silný moment, keď držala v náručí trojmesačné bábätko a uvedomila si, že sa k tejto otázke bude musieť postaviť úprimne sama pred sebou. Podľa Katarzie totiž nestačí mať pocit, že žena by sa matkou „mala“ stať – musí to naozaj chcieť.

 

Pri bábätku sa rozplakala

Katarzia priznala, že otázka detí v nej stále rezonuje. Rozhodnutie stať sa matkou nevníma ako jednoduchú voľbu, pri ktorej by mala okamžite jasno. Hovorí o ňom ako o téme, ktorá sa dotýka vzťahu, budúcnosti aj predstáv o vlastnom živote, no napokon si ju musí každá žena úprimne pomenovať sama v sebe.

„Je to stále otvorená otázka a veľmi nechcem o tom rozhodovať sama, no každá sme vnútri na toto rozhodnutie vlastne sama. Bola som u kamarátov, ktorí mali trojmesačné bábätko. Držala som ho v náručí a plakala som. Uvedomila som si, ako veľmi sa musím rozhodnúť,“ povedala Katarzia.

 

Keď držala bábätko v náručí, veľmi ju to zasiahlo. Uvedomila si, že materstvo nie je len krásna predstava, ale aj veľká zodpovednosť. Na dieťa nestačí iba pocit, že už „by mal byť čas“. Dôležité je, aby žena cítila, že je na takýto krok vnútorne pripravená.

„Zároveň mi to prišlo ako obrovská práca, do ktorej sa mi naozaj nechce. Musíš mať motiváciu, nemôže ťa ťahať iba pocit, že by si sa mala stať matkou. Je to veľká obeta. Spätne premýšľam nad tým, čo všetko naše mamy obetovali,“ dodala speváčka.

Dala si zmraziť vajíčka

