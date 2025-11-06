Prvý pár zo šou Love Island oznámil rozchod. Diváci ostali s hlavou v smútku, hoci nevyhrali, fandili im

Foto: VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Nie všetci nakoniec našli vo vile svoj šťastný koniec.

Tento rok bola šou Love Island poriadne dramatická. Všetky páry, ktorým diváci na začiatku fandili, to totiž nedotiahli až do finále a počas súťaže sa stihli vyfarbiť natoľko, že mnohí ostali v šoku. Či už šlo o Casa Amor alebo drámu, ktorá nasledovala po nej, diváci si ani na sekundu nevydýchli. Naopak, jednému páru fandili aj po vypadnutí a dúfali, že im to von vydrží.

Predošlý rok to boli Paulína a Honza, ktorí vypadli ešte pred finále, keďže ich vzťah vraj nebol skutočný a objavili sa obvinenia, že ju mal von čakať priateľ. Zo súťaže tak odišli, no momentálne sú jediným párom z predošlej série, ktorý je stále spolu. Tento rok diváci dúfali, že sa rovnaký scenár zopakuje aj pri Erike a Shelbym, no teraz majú hlavu v smútku.

Nevyšlo im to

„Práveže ma Shelby s Erikou začínali baviť, snažili sa a bolo to tam vidieť a reálne, keby tam ostali, tak si myslím, že by mohli byť adepti na víťazstvo,“ znela napríklad jedna z reakcií na ich vypadnutie. Nie div, že sa diváci rýchlo presunuli od obrazoviek na sociálne siete, kde dvojicu sledovali a fandili im, keď zistili, že sa to spolu rozhodli skúsiť aj mimo vily. Teraz sa však rovnakým spôsobom, a to cez Instagram, dozvedeli, že ich láske je koniec.

Reprofoto: Instagram (erica_tei_)

Erika v príspevku vysvetlila, že ich vzťah mimo vily nezvládol fungovať a hoci je im to obom ľúto, rozhodli sa ísť každý vlastnou cestou. Aj keď si mali obaja priať, aby im to vyšlo, nakoniec mali iné priority a Erika priznala, že po finále šou Love Island si uvedomili, že im to spolu nefunguje.

