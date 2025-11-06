Prvý pár zo šou Love Island oznámil rozchod. Diváci ostali s hlavou v smútku, hoci nevyhrali, fandili im

Tento rok bola šou Love Island poriadne dramatická. Všetky páry, ktorým diváci na začiatku fandili, to totiž nedotiahli až do finále a počas súťaže sa stihli vyfarbiť natoľko, že mnohí ostali v šoku. Či už šlo o Casa Amor alebo drámu, ktorá nasledovala po nej, diváci si ani na sekundu nevydýchli. Naopak, jednému páru fandili aj po vypadnutí a dúfali, že im to von vydrží.
Predošlý rok to boli Paulína a Honza, ktorí vypadli ešte pred finále, keďže ich vzťah vraj nebol skutočný a objavili sa obvinenia, že ju mal von čakať priateľ. Zo súťaže tak odišli, no momentálne sú jediným párom z predošlej série, ktorý je stále spolu. Tento rok diváci dúfali, že sa rovnaký scenár zopakuje aj pri Erike a Shelbym, no teraz majú hlavu v smútku.
Nevyšlo im to
„Práveže ma Shelby s Erikou začínali baviť, snažili sa a bolo to tam vidieť a reálne, keby tam ostali, tak si myslím, že by mohli byť adepti na víťazstvo,“ znela napríklad jedna z reakcií na ich vypadnutie. Nie div, že sa diváci rýchlo presunuli od obrazoviek na sociálne siete, kde dvojicu sledovali a fandili im, keď zistili, že sa to spolu rozhodli skúsiť aj mimo vily. Teraz sa však rovnakým spôsobom, a to cez Instagram, dozvedeli, že ich láske je koniec.
Erika v príspevku vysvetlila, že ich vzťah mimo vily nezvládol fungovať a hoci je im to obom ľúto, rozhodli sa ísť každý vlastnou cestou. Aj keď si mali obaja priať, aby im to vyšlo, nakoniec mali iné priority a Erika priznala, že po finále šou Love Island si uvedomili, že im to spolu nefunguje.
