Moment zo šou Love Island sa stal virálnym. Ľudia vo veľkom diskutujú o budúcnosti páru, mal by platiť nájom muž?

Foto: VOYO

Dana Kleinová
Love Island
Zdá sa, že sa táto ukážka zo šou dostala aj k ľuďom, ktorí Love Island nesledujú a hoci im chýbal kontext videa, rozhodli sa tiež vyjadriť.

V obľúbenej šou zo slnečnej vily ostáva už len niekoľko stabilných párov, zatiaľ čo sa stíhajú vytvárať aj nové. Medzi favoritov na výhru patria aj Michelle a Martin, ktorí sú spolu prakticky od začiatku. Teraz však jedna ich konverzácia donútila divákov pochybovať o tom, či si zo šou odnesú skutočnú lásku.

Čo by mal platiť muž?

Michelle a Martin sa v danej scéne rozprávali o tom, ako si predstavujú spoločnú budúcnosť. Obaja totiž mimo šou žijú v iných krajinách, a preto by sa musel niekto z nich presťahovať. Michelle v danej scéne Martinovi vysvetľovala, že od prírody je to nastavené tak, že sa muž stará o ženu, takže ak by sa k nemu nasťahovala, platil by nájom on.

„No, ak mu budeš denne variť, upratovať a starať sa o deti, potom si môžeš nárokovať jeho peniaze,“ okomentoval video muž. „Každý má byť sebestačný a postarať sa sám o seba. Nájom, jedlo, všetko proste napoly. A nie, že chlap bude ako blbec platiť všetko ženskej a ona si bude platiť len svoje drahé handry, kabelky, atď. Úlet dnešnej doby,“ pridala sa k jeho názoru žena. Kritika sa na Michelle len tak valila a to najmä na Facebooku. Rýchlo sa však ukázalo, že diváci, ktorí poznajú celý kontext, sú naopak na jej strane.

Nechýbali ich reakcie priamo na Martinove slová. Napríklad: „Kdybych se měl starat o každou ženskou, kterou znám dva měsíce, tak nedělám nic jiného… Akože čo? To tých ženských striedaš toľko? Čo to je za logiku? Martin je proste chodiaca „red flag“,“ alebo „Kdybych se staral o každou holku, co znám dva měsíce, tak nedělám nic jinýho. „I mean…“ Tak dobre, po tomto to dajme tomu Honzimu s Paťou a ideme domov.“ 

„Myslím si, že realitu asi neustoja,“ zhodnotila dokonca aj Kristi, ktorá minulý rok vyhrala šou spolu s Trabom.

Foto: VOYO

Ďalší sa zas rozhodli dodať kontext. „Nechápem absolútne jeho reakciu, ak sa Michelle presťahuje z Talianska do Brna a bude musieť opustiť prácu, je logické, že bude potrebovať oporu toho chlapa, než si nájde prácu. Absolútne nechápem jeho reakciu,“ písala diváčka. Martin totiž Michelle povedal, že ak by sa presťahovala do Brna za ním, musela by si nájsť vlastný byt, keďže sú spolu príliš krátko na to, aby bývali spolu.

„Tak ak nemajú v pláne spolu bývať, zostala by som v Taliansku. Ona kvôli nemu odíde, opustí byť aj prácu v Taliansku, aby sa na ňu potom vys*al a ona zostane sama v Brne? Tak určite! Keby to s ňou myslel vážne, budú bývať spolu. On by žiadnu ženskú nechcel po dvoch mesiacoch vzťahu živiť, respektíve byť jej oporou, než by si v novej krajine a meste našla uplatnenie, ale ona má po dvoch mesiacoch všetko zahodiť kvôli nemu a bývať sama v byte?“ pýtala sa ďalšia.

