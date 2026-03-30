Kika a Dušan oznámili rozchod, ľudia reagujú: Kritika sa začala valiť na psa Maxa, prajú mu smrť

Foto: Instagram (_kristina.vargova)

Dana Kleinová
Najprv spochybňovali, či bol ich vzťah skutočný, potom obrátili hnev na psa.

Kristína Vargová sa dostala do povedomia vďaka účasti a následnom odstúpení zo šou Ruža pre nevestu. Dušana Kajabu diváci najprv videli v šou Svadba na prvý pohľad, no slávu získal až po účasti v šou Love Island. Lásku tam však našiel až na druhý pokus a to práve s Kristínou, pričom skončili na druhom mieste.

Veľkej láske je však už dnes koniec. Hoci sa pár spolu nasťahoval a neustále spolu pridávali milé videá, ako sa ukázalo, po tom, ako si diváci začali všímať, že dvojica spolu už nepridáva obsah na sociálne siete, naozaj to znamenalo to najhoršie – rozišli sa. To, že obaja šli svojou cestou, oznámili počas víkendu a hoci ani jeden nepovedal na toho druhého nič zlé, zdá sa, že sa ľudia rozhodli zvaliť vinu práve na Kiku.

Oznámili rozchod

Pár oznámil rozchod videom, v ktorom ukázal momenty z ich spoločného života a do popisu Kika napísala: „Niekedy je láska aj o tom vedieť, kedy si pustiť ruky aj keď to bolí.“

 

Fanúšikovia páru boli z tejto správy zronení a patrične to vyjadrili v komentároch. Našli sa tam však aj ľudia, ktorí písali, že si zvolili ľahšiu cestu a mali sa snažiť svoj vzťah zachrániť, alebo tam dokonca padla otázka „Skončila zmluva?“ narážajúc na to, že ich vzťah bol len súčasťou príbehu vytvoreného reality šou Love Island a nebol nikdy skutočný.

„Bolo to vôbec reálne? Lebo ak áno, tak nie je dôvod na rozchod. Treba len zabojovať za lásku. Ak ste to ale len hrali, dá sa to pochopiť,“ znel napríklad komentár.

Po vlne správ zareagovala

Zatiaľ čo prvotné kritické komentáre tak smerovali k nim obom, to sa veľmi rýchlo zmenilo. Kika následne pridala ďalšie video, ktoré bolo reakciou na správy, ktoré jej ľudia posielali súkromne. „My s Dušanom sme dvaja dospelí rozumní ľudia, ktorí ten život majú radi, chcú byť v živote šťastní a nebudú plytvať časom v niečom, čo možno nemá takú budúcnosť, akú sme si na začiatku mysleli, že má,“ povedala bývalá ružička.

 

Následne Kika priznala, že nikdy nezažila takú vlnu nenávisti a kritiky ako po tom, ako oznámili rozchod. „Vy ale nemáte právo písať tak škaredé správy, aké poniektoré ženy píšete,“ oznámila s tým, že každý, kto jej písal, mal pocit, že videl do ich vzťahu, hoci to tak vôbec nebolo. „Nežili ste s nami, nevideli ste situácie, v ktorých sme si možno my nerozumeli tak, ako sme chceli,“ ozrejmila.

Bývalá účastníčka reality šou neskôr zverejnila aj jednu zo správ, ktoré dostala, a šlo teda o poriadny bizár. Ako sa totiž ukázalo, niektorí z ich rozchodu vinili Kikin vzťah s jej psom Maxom, prakticky tvrdiac, že je na neho príliš naviazaná a tak nemôže dať dostatočnú lásku partnerovi. Tam to však neskončilo a ľudia dokonca začali Maxovi priať smrť, lebo vraj až vtedy Kika pochopí, že potrebuje chlapa.

Reprofoto: Instagram (_kristina.vargova)
