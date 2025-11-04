Šou Love Island má svojich víťazov, diváci reagujú: Tvrdia, že bolo hlasovanie zmanipulované, ale nie televíziou

Foto: Instagram (loveislandcs)

Dana Kleinová
Love Island
Zároveň sa im nepáči, že sú v šou známe tváre, čím vytvárajú neférovú konkurenciu.

Do finále sa tento rok dostali Honzi s Patríciou, Kika s Dušanom a Honza s Adri. V rovnakom poradí skončili aj na základe diváckych hlasov. Vo všetkých prípadoch pritom šlo o páry zostavené z minimálne jedného „bombshell“, a tak nikto spolu nebol od samotného začiatku. Napriek tomu medzi nimi videli diváci toľko chémie, že im posielali svoje hlasy, ale tiež sympatie na sociálnych sieťach. Najväčšie podľa nich mali Honzi s Paťou.

Samozrejme, tým, že tento pár vyhral, je jasné, že mali množstvo fanúšikov a tomu zodpovedali aj reakcie divákov na sociálnych sieťach. Patríciu s Honzim zaplavili gratuláciami, no tí, ktorí naopak fandili zvyšným dvom párom, si neodpustili trpké poznámky. V komentároch totiž vyjadrili výčitky, že hlasovanie bolo zmanipulované.

Zmanipulovala hlasovanie

Reakcie divákov sa rýchlo zmenili na horkosladké, keď sa pomedzi gratulácie začali v komentároch objavovať obvinenia, že hlasovanie bolo zmanipulované a to mal byť pravý dôvod, prečo tento pár vyhral. „Hlasovanie bolo zmanipulované, skutoční víťazi sú Dušan a Kika!“ tvrdil niekto.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

„Mali to podplatené. Som zvedavá, ako dlho im toto divadielko vydrží vonku,“ pridala sa druhá diváčka. Rýchlo sa pritom obviňujúce prsty obrátili na Dominique Alagiu, bývalú účastníčku šou a expartnerku Honziho.

„Keby som nevidela, čo Dominika rozbehla, tak by som im aj gratulovala. Ale aby deti zmanipulovala cez nejaký „merch“, tak to sa mi zdá smutné už len z toho dôvodu, akú majú obaja základňu „followerov“,“ objasnila žena. Ďalšia diváčka dodala: „Alagia, ktorá nabádala deti k posielaniu hlasov tomuto páru, uprednostňovanie od produkcie počas celej šou… Nedá sa úplne veriť tomu, že to nie je zmanipulované. Môže si za to produkcia sama. Ďalšia séria bez „rádoby“ celebrít alebo to radšej ani nerobte. Je mi ľúto Patrície, pretože uviazla medzi dievčaťom s majetníckymi sklonmi a manipulátorom.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

S jej názorom, že v šou nemajú čo robiť influenceri a iné známe tváre, sa pritom stotožnili viacerí diváci, ktorí cítili krivdu. „Budúci rok, prosím, bez influencerov, dajte tam obyčajných ľudí,“ odkázal divák. „Ak by nebol Honzi Michálek, tak nie je šanca vyhrať,“ súhlasil druhý.

Do finále sa pritom dostalo viacero známych osobností, keďže Kiku mohli diváci poznať z Ruže pre nevestu a Dušan bol nielen v predošlej sérii šou Love Island, ale hľadal tiež lásku v šou Svadba na prvý pohľad. Ani jedno mu však nevyšlo a výhru nezískal ani do tretice.

V komentároch sa objavila aj už spomínaná Dominique Alagia. Tá na príspevok reagovala len emotikonmi, no aj tie stačili na to, aby sa do nej ľudia hneď pustili. „Koľko detí si „zmanipulovala“ svojím komentárom o „merchi“?“ pýtal sa muž. „Ani sem nepíš. Zaistila si im výhru, ako inak. Zmanipulovať deti. Hoď sa o zem,“ odkázala jej zas iná diváčka.

Ak stále neviete o čo ide, influencerka mala pod jedným z príspevkov o finále pred pár dňami napísať: „Spicy Talk „merch“ hneď po finále, ľudia. Vyjde, len ak Honzi vyhrá s Paťou. TAK HLASUJTE.“ Dnes už by ste však tento komentár pod videom hľadali márne, no šikovní fanúšikovia si ho stihli uložiť ako dôkaz.

Spicy Talk je tolkšou Dominique a Honziho, ktorú vytvorili ešte v časoch, keď spolu chodili, a hoci už dnes nie sú spolu, ostali priateľmi, a tak v tomto formáte pokračujú naďalej.

