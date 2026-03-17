Ľudia mu hovoria, že mu nacistická uniforma pristane. Ján Koleník vysvetlil, prečo ho to znepokojuje

Úspešní herci sa často dostávajú do situácií, keď musia stvárniť postavy, ktoré sú úplne odlišné od ich vlastných hodnôt. O to väčšia zodpovednosť prichádza vtedy, keď ide o historicky citlivé témy a masovo sledované projekty.
Herec Ján Koleník dnes patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenskej televíznej scény. Diváci ho aktuálne sledujú nielen v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aj na tanečnom parkete šou Let’s Dance, kde tvorí pár s tanečníčkou Dominikou Roškovou.
Popri tom však otvorene hovorí aj o menej príjemnej stránke svojej práce – o zodpovednosti, ktorú cíti pri stvárňovaní kontroverznej postavy. Ako pre magazín Šarm povedal na rovinu, túto úlohu nevníma len ako hereckú výzvu, ale aj ako priestor na osvetu.
Ťažká úloha a snaha o osvetu
Koleník otvorene hovorí, že jeho postava menom Walter Klaus zastupuje smer myslenia, ktorý považuje za nebezpečný, a preto si veľmi stráži, ako ju na obrazovke podáva. „Ja mám takú ťažkú úlohu, pretože Walter je predstaviteľ takej zvrátenej ideológie a hrám v masovom seriáli túto postavu, čiže to naozaj sleduje veľmi veľa ľudí. Mojou úlohou ako herca a interpreta je nepopularizovať túto temnú úlohu aj tú ideológiu,“ priblížil.
Herec sa pritom snaží využiť svoju popularitu na to, aby otvoril diskusiu, najmä medzi mladšími divákmi, a často tak robí aj v bežných rozhovoroch mimo kamier. „Takže ja robím všetko pre to, aby som edukoval aj mladých, aj všetkých ktorých stretnem. Viete, že tá uniforma znamená toto? A viete, že to bolo zlé? Uvedomujete si to? Učíte sa to v škole?“ vysvetlil. Aj takéto momenty považuje za dôležitú súčasť svojej práce.
