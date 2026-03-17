Ľudia mu hovoria, že mu nacistická uniforma pristane. Ján Koleník vysvetlil, prečo ho to znepokojuje

Medzi sebou a rolou si udržiava jasný odstup.

Úspešní herci sa často dostávajú do situácií, keď musia stvárniť postavy, ktoré sú úplne odlišné od ich vlastných hodnôt. O to väčšia zodpovednosť prichádza vtedy, keď ide o historicky citlivé témy a masovo sledované projekty.

Herec Ján Koleník dnes patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenskej televíznej scény. Diváci ho aktuálne sledujú nielen v seriáli Dunaj, k vašim službám, ale aj na tanečnom parkete šou Let’s Dance, kde tvorí pár s tanečníčkou Dominikou Roškovou.

Popri tom však otvorene hovorí aj o menej príjemnej stránke svojej práce – o zodpovednosti, ktorú cíti pri stvárňovaní kontroverznej postavy. Ako pre magazín Šarm povedal na rovinu, túto úlohu nevníma len ako hereckú výzvu, ale aj ako priestor na osvetu.

Ťažká úloha a snaha o osvetu

Koleník otvorene hovorí, že jeho postava menom Walter Klaus zastupuje smer myslenia, ktorý považuje za nebezpečný, a preto si veľmi stráži, ako ju na obrazovke podáva. „Ja mám takú ťažkú úlohu, pretože Walter je predstaviteľ takej zvrátenej ideológie a hrám v masovom seriáli túto postavu, čiže to naozaj sleduje veľmi veľa ľudí. Mojou úlohou ako herca a interpreta je nepopularizovať túto temnú úlohu aj tú ideológiu,“ priblížil.

 

Herec sa pritom snaží využiť svoju popularitu na to, aby otvoril diskusiu, najmä medzi mladšími divákmi, a často tak robí aj v bežných rozhovoroch mimo kamier. „Takže ja robím všetko pre to, aby som edukoval aj mladých, aj všetkých ktorých stretnem. Viete, že tá uniforma znamená toto? A viete, že to bolo zlé? Uvedomujete si to? Učíte sa to v škole?“ vysvetlil. Aj takéto momenty považuje za dôležitú súčasť svojej práce.

Prekvapivé reakcie divákov

Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
