Predpovede im vôbec nevyšli. Šou Love Island predstavila prvé páry, diváci sú zo srdiečok poriadne v šoku

Tohtoročné srdiečka sú nielen odhalené, ale už aj spárované. Hoci posledné dni diváci tipovali, kto by sa ku komu hodil, chémia v skutočnom svete zafungovala inak a mnohí ostali prekvapení.
Tohtoročnými srdiečkami sú Adéla, Majda, Michaela, Sára, Lenka, Patricie, Daniel, Nicolas, Tung, Martin a Dany. Od začiatku tak bolo jasné, že tento nepárny počet takto ostať nemôže a niekto z nich skončí hneď po prvej epizóde sám. Ako vyplynulo nielen z komentárov divákov, ale tiež tipov známych osobností, zhodli sa na jednej súťažiacej, ktorá sa podľa nich nehodila k žiadnemu z uvedených mužov.
„Prečo je tam tá omaľovánka? Celé to kazí, žiadny chalan sa k nej ani nehodí. Je to strašné,“ znel jeden z horších komentárov. V tých vhodnejších sa zas našlo: „Ja dúfam, že jej tam hodia poriadneho „bombshella“. Zo základnej zostavy sa mi k nej nikto nehodí.“ Svoje tipy na prvé páry pritom zverejnili aj Kiki a Trabo, víťazi predošlej série. Tí tiež odhadovali, že to bude práve Michaela, ktorá si nikoho nevyberie.
Prvé tipy nevyšli
Zdá sa tak, že divákom ich prvé tipy nevyšli, rovnako ako ten, že Daniel skončí s Patríciou. V komentároch sa totiž začala šíriť informácia, že títo dvaja spolu už chodili pred nástupom do šou a z ich strany tak má ísť len o hru. Mnoho ľudí z toho bolo pobúrených, no zároveň si spomenuli aj na Majla a Dianu, ktorý v roku 2023 priniesli do šou neočakávané. Majlo si do hry prišiel ako „bombshell“ získať späť bývalú priateľku a to sa mu aj podarilo.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ak Daniel a Patrícia skutočne niekedy tvorili pár, vyzerá to tak, že na ostrov lásky aj cez obavy divákov neprišli bojovať späť o starú lásku. Dôkazom je, že Patrícia ostala po prvej tvorbe párov sama.
V súčasnosti prvé páry tvoria Adéla & Daniel, Michaela & Dany, Lenka & Tung, Sára & Nicolas a Majda & Martin. Z komentárov divákov pritom vyplýva, že najviac zatiaľ fandia Nicolasovi a Sáre, no celkovo sa im zo všetkých súťažiacich najviac pozdáva Majda. Práve ju označujú za najviac sympatické srdiečko tejto série. Hneď za ňou je v očiach divákov Michaela.
„Majda, nádherná! Všetky dievčatá veľmi sympatické, jedine Patrícia mne teda vôbec nesadla,“ znel najviac lajkovaný komentár. „Nemôžem si pomôcť, ale mne je mega sympatická tá Miška, zatiaľ. Snáď tam príde nejaký „týpek“ vhodný pre ňu,“ stálo zas v ďalšom.
