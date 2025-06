Autom ste tu za 3,5 hodiny: Baľte kufre, jedno z najkrajších miest v Európe máme u susedov. Vyzerá ako z rozprávky

Niektoré miesta si zamilujete ešte skôr, než vyložíte kufor z auta. V Európe sú cesty, ktoré vám vyrazia dych. No medzi tými najikonickejšími sa objavilo aj jedno menej známe, no o to kúzelnejšie miesto. Nachádza sa len pár hodín od slovenských hraníc a pripomína kulisu z historického filmu.

Výlet autom má svoje čaro: sloboda, otvorená cesta a destinácia, ktorú si vyberiete presne podľa seba. A hoci sú medzi najobľúbenejšími miestami na „road trip“ v Európe aj ikonické trasy ako škótsky NC500, čarovný Ring of Kerry v Írsku či islandský Stokksnes, ako píše Time Out, pozornosť púta aj jedno nenápadné, no absolútne podmanivé miesto — Český Krumlov.

Prečo by ste mali navštíviť túto historickú perlu len pár hodín od našich hraníc?

Český Krumlov sa od slovenských hraníc nachádza približne 3,5 hodiny, vďaka čomu je táto destinácia ideálna na predĺžený víkend. Okrem toho pôsobí ako z rozprávky. Starobylé uličky, ktoré sa vinú popri rieke Vltava, pôsobia, akoby sa ich nikdy nedotkli moderné dejiny. Možno aj preto je celé centrum mesta na zozname svetového dedičstva UNESCO.

Dominantou mesta je zámocký komplex, ktorý sa hrdo týči nad riekou a je zároveň druhý najväčší v Česku, hneď po Pražskom hrade. No najlepšia na celom meste je jeho atmosféra, ktorá vás zaručene prenesie do čias, keď bol svet pomalší a tichší.

Napriek svojej popularite si Český Krumlov zachováva autentickosť, je ako stvorený na pomalé cestovanie, pokojné prechádzky, splav rieky či sedenie na terase s pohárom vína a výhľadom na strechy s červenými škridlami. Alebo aj na vychutnávanie si lokálnych jedál ako z babičkinej kuchyne — v malých rodinných podnikoch, ktoré majú svoju dušu.