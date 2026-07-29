Nad Slovensko smeruje saharský prach, udrží sa niekoľko dní. Objaviť sa môže aj „krvavý dážď“

Saharský piesok na vozidle

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Jakub Baláž
Prvká dávka saharského prachu sa nad Slovenskom usadí už v piatok.

V súvislosti s prúdením teplého vzduchu sa nad Slovensko opätovne dostane saharských prach. Ako vyplýva z dostupných údajov, nepôjde však o niekoľkohodinovú záležitosť. Zároveň sa môže objaviť aj fenomén takzvaného krvavého dažďa.

Upozornil na to portál iMeteo.sk.

Podľa portálu sa s teplým vzduchom vo vyšších vrstvách atmosféry dostanú nad strednú Európu aj jemné minerálne častice zo Sahary. Na Slovensko by tieto častice mohli doraziť už v priebehu piatka.

Saharský prach tak skoro neodíde

Počas víkendu sa bude nad našou oblasťou udržiavať veľmi teplý vzduch a hoci sa k nám od západu priblíži nevýrazný studený front, podľa dostupných predpovedí nebude mať prúdenie taký charakter, aby saharský prach zo strednej Európy rýchlo vyčistilo,“ uvádza na svojom webe iMeteo.

Množstvo saharského prachu sa môže meniť zo dňa na deň, no podľa aktuálnych ukazovateľov sa jeho prítomnosť predpokladá minimálne do budúceho štvrtka.

Saharský piesok na Cypre
Ilustračná foto: SITA/AP

Tým, že sa začiatkom budúceho týždňa očakávajú aj prehánky a búrky, môže Slovensko zasiahnuť takzvaný krvavý dážď. Tento fenomén nastáva vtedy, ak sa vo vzduchu nachádza väčšie množstvo saharského prachu, ktorý dažďové kvapky stiahnu dole na zem. Vyschnutá voda následne zanecháva na autách či oknách typické škrvny.

Valia sa na nás aj horúčavy

Ako sme vás počas dnešného dňa informovali, Slovensko čaká prudký obrat počasia a podľa meteorológov môže ísť o jednu z najvýraznejších vĺn horúčav tohto roka. Už na konci týždňa môžu teploty na juhozápade krajiny vystúpiť až na 40 °C, pričom extrémne horúčavy nemajú skončiť ani po víkende.

Meteorológovia z portálu iMeteo upozorňujú, že nad Slovensko začne prúdiť mimoriadne teplý vzduch z Afriky. Na prichádzajúcu vlnu horúčav upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý už vydal výstrahy pred vysokými teplotami. Ďalšie informácie priniesla agentúra TASR.

Muž si polieva tvár vodou počas horúčav v nemeckom Kaufbeurene
Foto: TASR/DPA

Horúčavy sa budú stupňovať prakticky každý deň. Už v stredu môžu teploty na juhozápade vystúpiť na 35 až 36 °C, vo štvrtok približne na 38 °C a v piatok sa prvýkrát objavuje reálna možnosť, že teplomery ukážu 40 °C. Takéto hodnoty by Slovensko opäť priblížili k historickému rekordu. Ten stále drží Kamenica nad Hronom, kde meteorológovia namerali 41,3 °C.

Podľa meteorologičky Jany Potankovej zo SHMÚ sa vlna horúčav, ktorá sa začína v stredu, pravdepodobne skončí až 6. alebo 7. augusta. Horúce pritom nebudú len popoludnia. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, počas ktorých teplota neklesne pod 20 °C, takže organizmus si nebude môcť poriadne oddýchnuť ani po západe slnka.

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