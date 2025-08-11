Čech ochutnal v Chorvátsku nápoj za pár centov a jeho výraz hovorí za všetko: Ľudí pri Jadrane opantal drink, nealkoholický

K dovolenkovaniu ochutnávanie miestnych špecialít jednoducho patrí. Ak sa vyberiete do Chorvátska, okrem morských plodov a balkánskych dobrôt vás možno bude lákať aj niečo iné. Internet zaplavili videá, v ktorých turisti ochutnávajú miestne virálne nápoje. Asi najznámejším z nich je Cedevita s „čarovným“ vrchnákom, ktorý keď stlačíte, sami si pripravíte nápoj.
Tento osviežujúci šumivý nápoj spĺňa všetky aspekty na to, aby sa stal na internete virálnym. Ľudia, ktorí si ho kúpia prvýkrát, nadšene sledujú, ako sa stlačením vrchnáka nasype do vody vo fľaši prášok, ktorý ju sfarbí a ochutí. Niektoré z takýchto videí majú milióny pozretí.
Nápoj ľudí totálne pobláznil
V komentároch nájdeme prakticky len dva typy ľudí – tých, ktorí tu dovolenkujú a pýtajú sa, ktorá príchuť Cedevity je najlepšia, aby ju ochutnali tiež, a potom takých, ktorí už tento nápoj pili a zbožňujú ho. „Žijem v Chorvátsku a milujem Cedevitu,“ stojí v jednom z mnohých.
Samozrejme, Cedevita nie je žiadna novinka a mnohí Slováci ju už roky veľmi dobre poznajú. Viacerí sa pýtali, kde tento nápoj kúpiť a odpoveď je jednoduchá – stačí zájsť do supermarketu, kde by ste ho mali nájsť, dokonca vo viacerých verziách, napríklad aj len v podobe šumivého prášku. Nie je záležitosťou iba Chorvátska, ale môžete naň naraziť aj v ďalších okolitých krajinách. Cena tohto konkrétneho druhu je približne niečo cez jedno euro.
Zbožňujú ho aj Česi
Medzi virálne taste testy na internete patrí aj video od Čecha, ktorý si na TikToku hovorí @lucasinoward. Videlo ho cez 230-tisíc ľudí a neskrýva v ňom svoje príjemné prekvapenie. „Sotva som prišiel do Chorvátska, okamžite mi začali vyskakovať videá na sociálnych sieťach tu s týmto pitím,“ opísal, prečo sa ho rozhodol vyskúšať tiež a priznal, že mu nápoj chutil.
„Mala som to skoro každý deň v Chorvátsku,“ zdôverila sa iná Češka. „To sme tam pili stále, hlavne modrú, červenú a ružovú,“ dodal niekto ďalší.
„Milujem to, kúpila som si zásoby domov,“ objavili sa aj takíto nadšenci, ktorí si nápoj zobrali z dovolenky so sebou.
