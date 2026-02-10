Zverejnili príčinu smrti Kevinovej mamy zo Sám doma. Už sa vie, prečo zomrela Catherine O’Hara

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
O'Harovú previezli do nemocnice v Santa Monice v štáte Kalifornia 30. januára po ťažkostiach s dýchaním.

Kanadsko-americká herečka a komička Catherine O’Harová podľa úmrtného listu zomrela na následky krvnej zrazeniny v pľúcach. Liečila sa však aj na rakovinu konečníka, píše TASR podľa pondelňajších správ agentúr AFP a AP.

O’Harovú previezli do nemocnice v Santa Monice v štáte Kalifornia 30. januára po ťažkostiach s dýchaním. Lekári jej už nedokázali pomôcť a krátko na to ju vyhlásili za mŕtvu. Onkológ, ktorý herečkin úmrtný list podpísal, uviedol, že O’Harovú liečil od marca minulého roka a naposledy ju videl 27. januára.

Telo herečky bolo spopolnené

Médiá s odvolaním sa na herečkinho manažéra informovali, že O’Harová zomrela vo veku 71 rokov po krátkej nešpecifikovanej chorobe. Podľa jej úmrtného listu šlo oficiálne o pľúcnu embóliu. Z dokumentu tiež vyplýva, že telo herečky bolo spopolnené.

O’Harová začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú show SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.

O’Harová bola držiteľkou televíznej ceny Emmy a zahrala si aj v hororových komédiách Beetlejuice či v komediálnom seriáli Štúdio. Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera vo filmoch Sám doma.

