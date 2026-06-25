Prekvapilo nás oblečenie za euro, doplnky kúpite od 10 centov. Lacný reťazec otvoril ďalšiu novú predajňu

Nitra má od dnešného dňa ďalšiu predajňu obľúbeného diskontného reťazca Woolworth. Spoločnosť, ktorá sa zameriava na cenovo dostupný sortiment pre domácnosť, oblečenie, dekorácie či drogériu, pokračuje v rozširovaní svojej siete na slovenskom trhu a najnovšie otvorila svoju prevádzku aj v obchodnom centre OC Max Nitra. Naša redakcia sa bola pozrieť, čo si reťazec pre zákazníkov pripravil.
Nemecký reťazec vstúpil na Slovensko minulý rok a odvtedy postupne posilňuje svoju prítomnosť v jednotlivých regiónoch. Zdá sa, že slovenskí zákazníci si jeho koncept dostupného nakupovania rýchlo obľúbili, čo sa odráža aj na tempe otvárania nových pobočiek.
Woolworth stavia na širokom sortimente tovaru, ktorý zákazníkom umožňuje vybaviť viacero nákupov pod jednou strechou. V predajniach ponúka najmä potreby pre domácnosť, textil, dekorácie, drogériu či rôzny sezónny tovar.
Značka je známa najmä dôrazom na dostupné ceny, pričom mnohé výrobky stoja len niekoľko eur. Popri lacnejších položkách však zákazníci nájdu aj kvalitnejší sortiment z vyšších cenových kategórií.
Druhá prevádzka v Nitre
Pre krajské mesto ide už o druhú predajňu tejto značky v krátkom časovom období. Prvá nitrianska pobočka začala fungovať v obchodnom centre Centro Nitra a teraz ju dopĺňa novootvorená prevádzka v OC Max. Obyvatelia Nitry tak získavajú ďalšiu možnosť nakupovať široký sortiment výrobkov za priaznivé ceny.
Otvorenie novej predajne sprevádzala príjemná hudba a o zákazníkov sa staral početný tím zamestnancov, ktorí pomáhali s orientáciou v predajni aj s výberom tovaru. Woolworth zaujal najmä mimoriadne pestrým sortimentom.
Návštevníci tu nájdu prakticky všetko od oblečenia, drogérie a potrieb do domácnosti cez dekorácie a hračky až po veľké cestovné kufre či sezónny tovar. Pozornosť pútali aj cenovky pri niektorých produktoch, keďže najlacnejšie položky bolo možné kúpiť už za 10 centov, čo len podčiarkuje orientáciu reťazca na cenovo dostupné nakupovanie.
Zákazníkov môžu zaujať naozaj priaznivé ceny vo viacerých kategóriách. Oblečenie sa predávalo už od jedného eura a rovnakú štartovaciu cenu mali aj viaceré doplnky do domácnosti, napríklad kvetináče, vázy, dekorácie či niektoré upratovacie pomôcky vrátane mopov.
Bežný školský alebo mestský batoh bolo možné kúpiť približne za tri eurá. V ponuke nechýbal ani bytový textil – ceny vankúšov začínali na 3,50 eura, zatiaľ čo posteľné obliečky a paplóny sa pohybovali približne od 12 do 30 eur v závislosti od veľkosti a prevedenia.
Sortiment však nekončí pri oblečení a bytových doplnkoch. Svoje si nájdu aj domáci majstri, pre ktorých reťazec pripravil výber náradia a rôznych potrieb pre domácich majstrov. Nechýba ani kuchynské vybavenie vrátane panvíc, tanierov, misiek, šálok či ďalších praktických pomôcok do domácnosti, pričom niektoré produkty je možné kúpiť tradične už od jedného eura.
Zákazníci, ktorí hľadajú cenovo dostupnú elektroniku do domácnosti, môžu siahnuť aj po menších spotrebičoch. V ponuke sa nachádzajú napríklad mixéry, teplovzdušné fritézy, hriankovače či sendvičovače, vďaka čomu predajňa pokrýva potreby domácností v širokom spektre kategórií.
V Nitre o možnosti nakupovania v posledných mesiacoch nie je núdza. Ako sme informovali, v OC Centro Nitra sa už onedlho otvorí aj prvá prevádzka spoločnosti Martes Sport na našom území. Pre slovenských zákazníkov to znamená širší výber športového tovaru a zároveň ďalšieho silného konkurenta pre etablované siete so športovým oblečením a s doplnkami.
Už onedlho aj v Komárne
Expanzia reťazca pritom pokračuje aj v ďalších mestách. Ako sme už informovali v samostatnom článku, v Komárne finišujú prípravy na otvorenie nového obchodného centra Sedmička, ktoré by malo prvých návštevníkov privítať už koncom júla.
„OC Sedmičku v Komárne plánujeme otvoriť 15. 7. 2026 – ak všetko dobre skončí – kolaudáciou,“ vyjadril sa pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora, ktorá má na starosti výstavbu centra.
Jedným z nájomcov bude aj Woolworth, ktorý už začal hľadať brigádnikov pre pripravovanú predajňu. Spoločnosť v pracovnej ponuke uvádza hodinovú mzdu 5,50 eura brutto. Spoločnosť dnes patrí medzi výrazných hráčov na európskom maloobchodnom trhu.
V Nemecku prevádzkuje približne 800 predajní doplnených o desiatky ďalších pobočiek v Rakúsku a Poľsku, pričom celkovo má naprieč Európou okolo 900 predajní. Jej dlhodobým cieľom je výrazná expanzia až na úroveň 5 000 obchodov v rámci celého svetadiela. V súčasnosti zamestnáva viac ako 12 500 pracovníkov a každoročne vytvára vyše 2 000 nových pracovných miest.
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