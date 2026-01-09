Nádherné mesto našich susedov sa umiestnilo v prestížnom rebríčku top destinácií na rok 2026: Máme ho len na skok

Premýšľate o tohtoročnej dovolenke, predĺžených víkendoch či výletoch? Máme pre vás skvelý tip na mesto, ktoré je od Slovenska vzdialené len pár hodín a určite vás očarí.
Denník New York Times zverejnil svoje najlepšie turistické destinácie na tento rok, na čele zoznamu sa na výbornom druhom mieste dokonca umiestnilo hlavné mesto našich susedov – Varšava.
Varšava sa často skloňuje ako najmodernejšie mesto Európy, alebo jedno z nich. Tento titul získala vďaka svojmu rýchlemu tempu rozvoja, o tom, že si ho zaslúži oprávnene, sme sa na vlastnej koži presvedčili aj my.
Skutočne má čo ponúknuť
Pri našej návšteve Varšavy nám na prvý pohľad udrela do oka najmä nesúrodá architektúra – v panoráme poľského Manhattanu sa týčia moderné výškové budovy, no jeho neprehliadnuteľnou súčasťou je Palác kultúry a vedy.
Ak sa sem vyberiete, určite nevynechajte Múzeum varšavského povstania, záhradu knižnice Varšavskej univerzity, historickú varšavskú štvrť Praga a pri prechádzkach mestom narazíte na pozostatky múrov varšavského geta. Ak však máte chuť na niečo netradičnejšie, navštívte čokoládovňu Wedel či múzeum vodky.
Máme ju len na skok
Z Bratislavy alebo z Košíc je hlavné mesto Poľska vzdialené asi šesť a pol hodiny jazdy autom. Letecky sa sem dostanete približne za hodinu, vyraziť môžete buď zo susednej Viedne alebo z Košíc, odkiaľ lieta poľský národný dopravca. Varšava je tak ideálnou destináciou na predĺžený víkendový výlet. Dostanete sa sem však aj autobusom z Bratislavy za 8 hodín, z Banskej Bystrice za asi 10 a pol hodiny a z Košíc za 11 a pol hodiny.
