Ste tu za 20 eur: Boli sme v neznámom klenote u našich susedov, možno ste o ňom nikdy nepočuli, šup sem za lacným výletom

Letné horúčavy ustúpili, stromy zhadzujú svoje pestré lístie a to znamená len jedno — je ideálny čas dať si napríklad horúci čaj a trochu spomaliť. A ešte ideálnejšie niekde v novom prostredí, kde zrelaxujete od ruchu zaneprázdnených dní a prídete na nové myšlienky. Ak hľadáte tip na nevšedný jesenný výlet do zahraničia, no už ste si v práci vyčerpali takmer všetku dovolenku, môžete si dopriať predĺžený víkend u našich susedov. A nemusí to nutne znamenať, že vyrazíte do Budapešti, Prahy či Varšavy. Napríklad, také Poľsko ukrýva viacero zaujímavých miest, do ktorých vám možno ani len nenapadlo vycestovať. A jedným z nich je práve Lodž.

Doslova a do písmena ho môžeme nazvať skrytým klenotom Poľska. No schválne, dajte si ruku na srdce a skúste sa sami seba opýtať, či ho máte na svojom cestovateľskom zozname miest, ktoré túžite navštíviť. Ak je vašou odpoveďou „nie“, možno je najvyšší čas to zmeniť. Navštívili sme Lodž a zisťovali sme, čím je unikátna.

V prvom rade, Lodž je ako stvorená na víkendový výlet. História sa tu miesi s modernými nápadmi, ochutnáte tu výborné gastro, dáte si drink v hipsterských podnikoch, a to ešte nehovoríme o tom, ako si tu prídete na svoje, ak patríte medzi milovníkov kinematografie.

O Lodž možno len tak „zakopnete“

Lodž môže byť pre nás Slovákov zaujímavá aj svojou polohou. Ak ju aj nebudete mať vo svojich plánoch ako cieľovú destináciu, môže sa stať, že sa vám jednoducho a neplánovane dostane do cesty. Napríklad, ak to budete mať namierené na sever Poľska k Baltskému moru, čo môže byť autom zo Slovenska poriadne dlhá trasa, viete si urobiť po ceste zastávku práve v Lodži. Alebo ak sa vyberiete do Varšavy, taktiež svoj trip môžete spojiť s návštevou Lodže a máte dva výlety v jednom.

Ďalšou možnosťou je vybrať sa sem cielene. V takomto prípade to budete mať najrýchlejšie (predovšetkým ak pochádzate z Bratislavy a okolia) letecky do Varšavy a odtiaľ už dostať sa do Lodže nebude problém. Z Viedne ste vo Varšave za približne 85 minút a za pár eur. Najlacnejšie jednosmerné letenky stoja 20 eur, spiatočné letenky níznonákladovkou Ryanair začínajú približne na 40 eurách. Môžete vycestovať aj poľským národným dopravcom LOT, nielen z Viedne, ale napríklad aj z Košíc, čo je zas ideálne, ak pochádzate z východného Slovenska. Je to skutočne „rýchlovka“, let trvá len 55 minút.

A potom je tu aj tretí variant, ktorý len potvrdzuje, že cestovanie do Poľska je pre Slovákov dostupné aj v prípade, ak nešoférujete alebo sa bojíte lietania, a tým je zelený autobusový prepravca. Napríklad, priamo z Banskej Bystrice ste v Lodži za približne osem hodín. Výhodou je, že na tejto trase jazdia nočné spoje, čiže večer sadnete do autobusu, vyspíte sa a ráno sa už prechádzate uličkami mesta. Takýto lístok si kúpite aj za menej ako 30 eur.

Ubytujete sa tu od pár eur na noc

Zisťovali sme pre vás aj ceny ubytovania, pretože do niektorých destinácií sa síce dostaneme skutočne lacno, len ďalšie výdavky poriadne potrápia naše peňaženky. Skvelou správou je, že Lodž medzi ne nepatrí a prídu si tu na svoje ako nízkonákladoví cestovatelia, tak aj tí, ktorí preferujú luxus.

Do vyhľadávača na Bookingu sme zadali termín prvej novembrovej noci a vyfiltrovali najlacnejšie možnosti pre dve osoby. Našlo nám apartmán s manželskou posteľou v blízkosti centra za 24 eur, čo keď rozdelíme medzi dvoch, vychádza len 12 eur na osobu. V podstate do 30 eur máte na výber z množstva ponúk ubytovaní. No mnohí si zas pri cestovaní radi doprajú pohodlie a jednoducho si chcú užiť aj čas strávený v hoteli. Pre nich sme našli napríklad päťhviezdičkový hotel za 145 eur na noc.

My sme boli pri našej návšteve ubytovaní konkrétne v štvorhviezdičkovom hoteli, v ktorom v tomto termíne zaplatíte len 70 eur pre dvoch. Z izby sme mali výhľad priamo na Manufakturu a pôsobila moderne a luxusne. O chutných raňajkách radšej ani nehovoríme. Očarila nás napríklad aj terasa alebo vlastné kino, ktoré hotel ponúkal. Celý bol navyše veľmi fotogenický.

No a teraz poďme k tomu najdôležitejšiemu — čím nás Lodž očarila, a ktoré miesta by ste nemali vynechať, keď sa sem vyberiete?

Väčšinou býva zvykom, že si to na výlete ako prvé namierime k centrálnemu námestiu. No ak by sme s takýmto plánom prišli do Lodže, nepochodili by sme. Zaujímavá je totiž práve tým, že by ste ho tu hľadali márne. Namiesto neho vám odporúčame začať na ulici Piotrkowska, ktorá je dokonalým východiskovým bodom k množstvu zastávok, ktoré by ste mali mať vo svojom itinerári.

Oživená stará textilná továreň aj pocta veľkým filmovým menám

Začať môžete napríklad návštevou Manufaktury — bývalej textilnej továrne, s ktorou sa však stalo niečo, čo vám vyrazí dych. Prešla revitalizáciou a ruch strojov tu dnes vystriedal pulzujúci život, nielen v nákupnom centre, ale aj v miestnom kine, kaviarňach, reštauráciách či jednoducho v jej verejných priestoroch. Rekonštrukcia, akou Manufaktura prešla, je unikátna sama osebe. Zachovala si svoje historické tehlové fasády, bola však obohatená o moderné prvky. Ak milujete filmy, sľubujeme, že keď vojdete do miestneho kina, vyrazí vám dych.

Keď sme už pri tých filmoch, Lodž kinematografiou priam žije. Nájdete tu napríklad múzeum kinematografie alebo chodník slávy, ktorý vzdáva poctu napríklad poľskému režisérovi Andrzejovi Wajdovi či režisérke Agnieszke Holland.

Nezabudnite zablúdiť do tejto pasáže

Za zmienku stojí aj takzvaná Rose Passage. Spočiatku sa vám môže zdať, že ide len o obyčajnú pasáž polepenú polámanými kúskami zrkadiel. Keby sme nepoznali jej príbeh, asi by sme ňou len rýchlo prefrčali. Našťastie to bolo inak.

Ako uvádza portál Lodz.Travel, ide o projekt autorky Joanny Rajkowski a „Rose“ v jej názve neznamená ružu, ale je to meno jej dcéry. Ilúzia, ktorú vytvárajú zrkadlá, odkazuje na jej ochorenie sietnice, ktoré ju takmer pripravilo o zrak.

Okrem silného príbehu ide o miesto, kde si určite urobíte kontent na svoj Instagram. Ak vás baví presne toto, môžete sa vybrať objavovať aj grafity z dielne rôznych street artových umelcov. Nájdete ich totiž na fasádach viac než 170 miestnych budov, ktoré tu vytvárajú pouličnú galériu, čím je Lodž poľským unikátom.

Navštívili sme aj Mesto kultúry EC1 — technologické centrum, ktoré sídli v bývalej mestskej elektrárni, ktorá taktiež prešla revitalizáciou a namiesto toho, aby bez ducha chátrala, tu dnes nájdete napríklad najmodernejšie planetárium v Poľsku, Centrum komiksu či Národné centrum filmovej kultúry.

Ak vám jeho areál niečo, alebo presnejšie niekoho pripomína, nie je to vôbec náhoda. Skutočne ide o priamy odkaz na Darth Vadera z Hviezdnych vojen.

Našou poslednou zastávkou trojdňového výletu bolo Orientarium Zoo Lodž, ktoré sa pýši prívlastkom najmodernejšej zoo v Európe. Čo ponúka návštevníkom, koľko stojí vstupné, alebo či sa ju oplatí navštíviť, sa dozviete v našom článku, kde sme sa jej podrobnejšie venovali.

Pred návštevou Lodže sme nevedeli, čo máme od tohto poľského mesta očakávať. O to väčšie prekvapenie na nás čakalo. Za posledné roky totiž prešla obrovskou zmenou, a ak ste tu boli napríklad pred 15 rokmi, dnes by ste ju už možno ani nespoznali.

Okrem spomínaných atrakcií sme si tu užili aj veľa dobrého jedla v zaujímavých a fotogenických podnikoch. Osobne môžem Lodž prirovnať ku Krakovu, ktorý patrí medzi moje obľúbené mestá. Napríklad vibom, ktorý tu môžete načerpať.

Ceny uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.