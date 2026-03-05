Cestovateľ, ktorý navštívil takmer 100 krajín, tvrdí, že najlepšou destináciou je naša susedná krajina

Gdansk, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Ak tipujete Poľsko, máte pravdu.

Napriek tomu, že precestoval šesť kontinentov, získala si ho európska destinácia. Zamiloval si prímorské mesto s bohatou históriou, nádhernou farebnou architektúrou a slávnou jantárovou cestou. 

Vášnivý cestovateľ pochádzajúci z Kanady navštívil takmer 100 krajín, jednu destináciu si však zamiloval o čosi viac ako ostatné. Tvrdí, že naša susedná krajina je tou najlepšou. Vyzdvihol jej bohatú históriu a rušné trhy, píše Mail Online.

Gabriel Morris je tvorca obsahu a autor s viac ako 600-tisíc sledovateľmi na svojom YouTube kanáli, kde vystupuje pod prezývkou @GabrielTravelerVideos. Objavuje svet už viac ako tri desaťročia, pričom navštívil 98 krajín na šiestich kontinentoch.

Poľské mesto ho očarilo

Precestoval už takmer celý svet, no najviac si zamiloval Poľsko, konkrétne mesto Gdansk. Gdansk je jedným z najväčších a najstarších miest Poľska, je prístavným mestom, ktoré sa nachádza na severe krajiny. Je známe tým, že tu boli vypálené prvé výstrely druhej svetovej vojny, keď 1. septembra 1939 Hitler zaútočil na Westerplatte. Následne bolo počas vojny celé zbombardované a je až neuveriteľné, ako sa mesto podarilo obnoviť. Má tak hlboko zakorenenú históriu a zároveň aj námorné dedičstvo.

Nachádza sa pri Baltskom mori, preto je tu pomerne studené počasie. Zdobí ho farebná architektúra, malebné nábrežie, pulzujúce trhy a jeden z najväčších tehlových kostolov na svete – Bazilika sv. Márie.

Nájdete tu údajne aj jednu z najkrajších peších ulíc v Európe – Kráľovskú cestu, ale aj Neptúnovu fontánu, Múzeum jantáru či Múzeum druhej svetovej vojny.

Gdansk, foto: Profimedia

Vyberte sa do jantárového mesta

Gdansk je známe aj ako jantárové mesto, pretože v minulosti bolo dôležitým bodom takzvanej Jantárovej cesty. Išlo o starovekú obchodnú trasu, ktorá spájala pobrežie Baltského mora so Stredomorím. Obchodníci po nej prepravovali najmä jantár – vzácnu skamenenú živicu, ktorá sa nachádzala najmä na pobreží dnešného Poľska. Práve vďaka tomuto obchodu sa mesto postupne stalo významným obchodným a prístavným centrom regiónu. Dodnes je preslávené jantárom, ktorý si tu môžete kúpiť takmer na každom kroku.

Podľa kanadského cestovateľa je Gdansk bezpochyby jedno z najkrajších miest v Európe. Vyzdvihol najmä skutočne peknú scenériu a krásny trh.

Ak teda hľadáte jedinečnú destináciu, toto poľské mesto by určite nemalo chýbať na vašom cestovateľskom zozname.

