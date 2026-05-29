Developer „zničil život“ 100 obyvateľom: Teraz chce stavať na poslednej voľnej ploche

Majitelia nehnuteľností v bohatej štvrti tvrdia, že im developer „zničil život“. Dôvodom je výstavba 27 luxusných nehnuteľností, ktorá im podľa nich vzala výhľad na záliv Poole Bay v anglickom meste Bournemouth.
Podľa MailOnline ide o desiatky dotknutých obyvateľov. Obyvateľka Liz Batesová obviňuje spoločnosť Vivir Estates a jej riaditeľa Eddieho Fitzsimmonsa z porušenia sľubov daných miestnej komunite. Fitzsimmonsa označila za „chamtivého“ a tvrdí, že najprv komunitu poškodil a následne „pridal urážku“.
Kritizuje aj ďalšie plánované stavebné zásahy do zeleného priestoru pred jej domom, ktorý považuje za „jediný malý kúsok zelene v celom developerskom projekte“.
„Medzi nami panuje trpký hnev a nenávisť.“
„Porušil každé slovo a sľub, ktorý dal miestnym obyvateľom. Medzi nami všetkými panuje trpký hnev a nenávisť voči nemu. Zničil životy približne stovke ľudí bez toho, aby sa o kohokoľvek zaujímal,“ opísala matka dvoch detí.
Obyvatelia ďalej tvrdia, že vzniká jasný nárok na kompenzáciu za obmedzenie ich výhľadu a súkromia, pričom zelený priestor mal byť podľa nich už v pôvodnej žiadosti označený ako zachovaný. Obyvateľ Ian Smith uviedol, že ide o snahu developerov „vtesnať ďalšiu nehnuteľnosť do príliš malého priestoru“, motivovanú ziskom.
Kathryn Samsonová zase spochybnila postup miestneho úradu. Tvrdí, že už samotný začiatok projektu sprevádzali pochybnosti.
Podľa nej sa teraz developer snaží zabrať ďalšiu časť územia, ktorá mala zostať dostupná pre miestnych obyvateľov. Pýta sa, či rada pri schvaľovaní skutočne zohľadnila záujem komunity.
Nahlásiť chybu v článku