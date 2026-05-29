Developer „zničil život“ 100 obyvateľom: Teraz chce stavať na poslednej voľnej ploche

developer

Ilustračná reprofoto: Southbourne, Bournemouth (Google Maps)

Michaela Olexová
Výstavba sa dotkne 24 existujúcich nehnuteľností a bola schválená aj napriek námietkam približne 1 500 obyvateľov.

Majitelia nehnuteľností v bohatej štvrti tvrdia, že im developer „zničil život“. Dôvodom je výstavba 27 luxusných nehnuteľností, ktorá im podľa nich vzala výhľad na záliv Poole Bay v anglickom meste Bournemouth.

Podľa MailOnline ide o desiatky dotknutých obyvateľov. Obyvateľka Liz Batesová obviňuje spoločnosť Vivir Estates a jej riaditeľa Eddieho Fitzsimmonsa z porušenia sľubov daných miestnej komunite. Fitzsimmonsa označila za „chamtivého“ a tvrdí, že najprv komunitu poškodil a následne „pridal urážku“.

Kritizuje aj ďalšie plánované stavebné zásahy do zeleného priestoru pred jej domom, ktorý považuje za „jediný malý kúsok zelene v celom developerskom projekte“.

„Medzi nami panuje trpký hnev a nenávisť.“

„Porušil každé slovo a sľub, ktorý dal miestnym obyvateľom. Medzi nami všetkými panuje trpký hnev a nenávisť voči nemu. Zničil životy približne stovke ľudí bez toho, aby sa o kohokoľvek zaujímal,“ opísala matka dvoch detí.

Foto: ilustračné, Boscombe: winter sun reflecting in Poole Bay by Chris Downer, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons/Chris Downer/Bournemouth: Poole Bay in Christmas sunshine

Obyvatelia ďalej tvrdia, že vzniká jasný nárok na kompenzáciu za obmedzenie ich výhľadu a súkromia, pričom zelený priestor mal byť podľa nich už v pôvodnej žiadosti označený ako zachovaný. Obyvateľ Ian Smith uviedol, že ide o snahu developerov „vtesnať ďalšiu nehnuteľnosť do príliš malého priestoru“, motivovanú ziskom.

Kathryn Samsonová zase spochybnila postup miestneho úradu. Tvrdí, že už samotný začiatok projektu sprevádzali pochybnosti.

Podľa nej sa teraz developer snaží zabrať ďalšiu časť územia, ktorá mala zostať dostupná pre miestnych obyvateľov. Pýta sa, či rada pri schvaľovaní skutočne zohľadnila záujem komunity.

Výstavba môže znížiť hodnotu ostatných nehnuteľností o 57-tisíc eur

Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
