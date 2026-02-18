Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Intímne zdravie žien je stále tabuizovanou témou a možno aj preto je obklopené množstvom mýtov. Preto sme sa rozhodli preskúmať tie najrozšírenejšie, ktoré sa šíria z generácie na generáciu, ale medicínsky základ nemajú. Ich pravdivosť sme si overili s odborníčkou.
„Väčšina týchto „babských rád“ je skôr folklór než medicína,“ povedala Michala Adamec.
O mýtoch a babských radách v oblasti intímneho zdravia žien sme sa rozprávali s gynekologičkou MUDr. Michalou Adamec, na sociálnych sieťach známou pod prezývkou michala_gynmama, kde hovorí o ženských témach, na ktoré sa možno hanbíte opýtať.
Ktorý mýtus v oblasti intímneho zdravia žien vás najviac prekvapil, keď ste ho počuli po prvý raz?
Asi najviac ma prekvapil mýtus, že sexuálna poloha rozhoduje o tom, či žena otehotnie, a že po styku musí mať povinne zdvihnuté nohy, aby „spermie nespadli von“. Opakuje sa to celkom často, takže tomu ľudia zjavne veria.
V skutočnosti sa spermie pohybujú aktívne samy a dostanú sa do maternice bez ohľadu na to, či žena leží, alebo stojí. Zdvihnuté nohy teda nijako nezvyšujú šancu na pozitívny tehotenský test.
Môže sa menštruácia zosynchronizovať s kamarátkami, kolegyňami alebo so spolubývajúcimi?
Tvrdenie, že sa menštruácia u žien, ktoré spolu trávia veľa času, zosynchronizuje, je veľmi rozšírené – označuje sa to aj „McClintock efekt“. Pôvodne sa predpokladalo, že za tým môžu byť feromóny.
Novšie a metodologicky presnejšie štúdie však ukazujú, že skôr ide o náhodné prekrývanie cyklov. Keď máte podobne dlhé cykly a žijete spolu, je prirodzené, že sa vám menštruácie občas stretnú, potom sa zase rozídu a znova priblížia. Mozog si však pamätá najmä tie momenty, keď „to vyjde naraz“.
Ženy sa však navzájom neovplyvňujú hormonálne tak, aby sa im cykly nastavili rovnako. Skôr ide o štatistiku, vnímanie a spoločné načasovanie života.
Je pravda, že používanie tampónov počas menštruácie negatívne vplýva na plodnosť ženy?
Nie, tampóny sa používajú len počas menštruácie a pôsobia lokálne vo vagíne – nijako nezasahujú do vaječníkov, vajíčok ani hormonálneho cyklu, ktoré určujú plodnosť.
Tampóny plodnosť ženy neznižujú ani nepoškodzujú. Výber medzi tampónmi, vložkami či menštruačným kalíškom je skôr otázkou pohodlia, nie reprodukčného zdravia.
Je sex počas menštruácie pre zdravie ženy nebezpečný? Môže žena počas menštruácie otehotnieť?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- či môže žena počas menštruácie otehotnieť;
- či sa môžete nakaziť HPV, aj keď pri sexe použijete kondóm;
- či hormonálna antikoncepcia spôsobuje rakovinu;
- či môže žena otehotnieť, aj keď dojčí;
- aký je ideálny vek na otehotnenie;
- či môže tehotná žena umývať okná;
- či môže tehotná žena piť kávu a alkohol;
- či sa dá nejako ovplyvniť pohlavie dieťaťa.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku