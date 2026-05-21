Vedci prišli s výbornou správou. Identifikovali 3 malé zmeny, ktoré znižujú riziko infarktu a mŕtvice

Aj malé každodenné návyky môžu rozhodnúť o tom, ako dlho a zdravo bude naše srdce fungovať. Vedci prišli so zisteniami, že na zníženie rizika infarktu či mozgovej príhody netreba radikálne zmeny, stačí len pár minút denne navyše venovať trom činnostiam.
Ako informuje web ScienceAlert, infarkt a mŕtvica postihujú milióny ľudí každý rok a sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, no vieme tomu zabrániť. Austrálski vedci totiž zistili, že stačia tri malé vylepšenia v rámci životného štýlu, ktoré, samozrejme, súvisia so stravou, fyzickou aktivitou a spánkom.
Stačia tri malé zmeny, ktoré dodržíte každý deň
Vedci skúmali až 53 242 ľudí s priemerným vekom 63 rokov. Zistili, že pridanie len 11 minút spánku, 4,5 minúty stredne intenzívnej až intenzívnej fyzickej aktivity a ďalšej štvrtiny šálky zeleniny denne sa spájalo s 10-percentným znížením rizika závažných kardiovaskulárnych príhod vrátane infarktu, mozgovej príhody a srdcového zlyhania počas ôsmich rokov.
Pri výskume zohľadnili aj faktory ako pohlavie, fajčenie a pitie alkoholu.
Celkovo odporúčajú osem až deväť hodín nočného spánku, 42 a viac minút stredne intenzívnej až intenzívnej fyzickej aktivity denne a stravu zloženú z ovocia, zo zeleniny, z rýb, z celozrnných výrobkov, z nižšieho množstva spracovaného mäsa a zo sladených nápojov.
Zdravý život sa oplatí
Zdôraznili však, že ich štúdia nedokáže preukázať príčinnú súvislosť, no tieto údaje predsa naznačujú, že zdravý životný štýl sa skutočne vypláca.
Podľa vedcov je to pozitívna správa, pretože malé zmeny sú pre väčšinu ľudí oveľa dosiahnuteľnejšie a udržateľnejšie než rozsiahle zmeny.
