Zubárka: Neliečené ochorenie v ústnej dutine môže spôsobiť ďalší problém v organizme

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Preto radí, aby ste nezanedbávali preventívne prehliadky.

Zdravie zubov nie je len otázkou žiarivého a bieleho úsmevu. Odborníci totiž čoraz častejšie upozorňujú, že stav ústnej dutiny má úzky súvis s celkovým zdravím. Na túto tému sme sa rozprávali aj so skúsenou zubárkou Andreou Hrubou.

MDDr. Andreou Hrubou, ktorá spolu so svojím manželom založila blog Zápisník zubárky, kde šíri osvetu v oblasti zdravia zubov, sme sa nedávno rozprávali o tom, ako predchádzať zubnému kazu. Tentoraz sme sa jej však pýtali na to, ako súvisí zdravie zubov s celkovým zdravím.

„Nezanedbávajte preventívne prehliadky“

Zubárka Hrubá nám vysvetlila, že zuby a okolité tkanivá sú prostredníctvom drobných cievok prepojené s krvným obehom celého organizmu. „Preto neliečené ochorenie v ústnej dutine môže mať za následok nejaký ďalší problém v organizme,“ povedala pre interez zubárka Andrea Hrubá.

Zároveň dodala, že mnohé výskumy naznačili možnú spojitosť medzi ochorením v ústach a napríklad infarktom myokardu, náhlou cievnou mozgovou príhodou alebo predčasným pôrodom.

Preto zdôraznila, že o zdravie našich úst je potrebné sa príkladne starať a nezanedbávať preventívne prehliadky, pretože práve tie môžu odhaliť problém v ústach, o ktorom ani nemusíte vedieť.

Preventívnu prehliadku by mali dospelí absolvovať raz ročne, deti raz za šesť mesiacov. Rovnako je potrebné raz ročne absolvovať aj dentálnu hygienu.

„Zubná pasta je len doplnok čistenia“

Zubárka nám zároveň vysvetlila, ako by mala vyzerať správna ústna hygiena. Tvrdí, že pre čistotu zubov je najdôležitejšia správna zubná kefka, medzizubné kefky a technika čistenia.

„Zubná kefka by mala mať čo najväčšiu hustotu vlákien, aby dokázala efektívne zotrieť zubný povlak. Zubná pasta je len doplnok čistenia, nemala by byť veľmi abrazívna, aby nepoškodzovala sklovinu. Medzizubné kefky musia mať správnu veľkosť, medzizubné priestory je však vhodné čistiť si aj medzizubnou niťou, najmä v prípade krivších zubov,“ vysvetlila.

Ďalej dodala, že zuby si stačí umývať dvakrát denne, ráno a večer, so zubnou kefkou a pastou. „Večer je potrebné umyť si aj medzizubné priestory. Po každom jedle to nie je potrebné, dokonca príliš časté umývanie zubov by nám mohlo aj uškodiť. Nikdy si zuby neumývajte ihneď po jedle, počkajte, kým sa kyslé pH vráti do pôvodnej hodnoty a až potom si zuby umyte, stačí počkať 30 minút.“

