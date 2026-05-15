Vedci odhalili činnosť, ktorá spomaľuje starnutie. Nemá žiadny súvis so zdravým životným štýlom

Výnimočne to nie je žiadna špeciálna diéta ani kardio či silový tréning. Je to veľmi jednoduché a určite sa vám to bude páčiť. Stačí totiž, ak zájdete na koncert alebo si zatancujete.
Nová vedecká štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Oxford Academic Innovation of Aging pod vedením profesorky Daisy Fancourt, odhalila, že jedna veľmi prekvapivá vec spomaľuje starnutie. Mimoriadne zaujímavé je, že nemá žiadny súvis s cvičením ani so zdravým stravovaním. Ide o záujem o umenie, ako napríklad o návštevu múzea či galérie, spev, tanec či maľovanie, informuje portál Metro.
Pomalšie starnutie však neznamená, že budete žiť dlhšie
Výskumníci zistili, že tí, ktorí sa niektorej z týchto aktivít venovali, spomalili proces starnutia o 4 %. Navyše výsledky boli rovnaké ako u vzorky ľudí, ktorí cvičili aspoň raz týždenne, v porovnaní s tými, ktorí necvičili vôbec.
Okrem toho ľudia, ktorí sa venujú umeniu pravidelne, boli o jeden rok mladší než tí, ktorí sa umeniu venujú len zriedka.
Hlavná autorka štúdie profesorka Daiy Fancourt uviedla, že táto štúdia poskytuje prvý dôkaz o tom, že venovanie sa umeniu je spojené s pomalším tempom biologického starnutia s podobnými výhodami ako fyzická aktivita. No zdôraznila, že pomalšie starnutie neznamená, že budete žiť dlhšie.
