Vedci odhalili činnosť, ktorá spomaľuje starnutie. Nemá žiadny súvis so zdravým životným štýlom

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Nejde o fyzickú aktivitu ani o žiadnu „superpotravinu“.

Výnimočne to nie je žiadna špeciálna diéta ani kardio či silový tréning. Je to veľmi jednoduché a určite sa vám to bude páčiť. Stačí totiž, ak zájdete na koncert alebo si zatancujete. 

Nová vedecká štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Oxford Academic Innovation of Aging pod vedením profesorky Daisy Fancourt, odhalila, že jedna veľmi prekvapivá vec spomaľuje starnutie. Mimoriadne zaujímavé je, že nemá žiadny súvis s cvičením ani so zdravým stravovaním. Ide o záujem o umenie, ako napríklad o návštevu múzea či galérie, spev, tanec či maľovanie, informuje portál Metro.

Pomalšie starnutie však neznamená, že budete žiť dlhšie

Vedci z University College London skúmali vzorky krvi 3 556 dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva, ktorí boli zároveň požiadaní o to, aby uviedli, či sa za posledných 12 mesiacov venovali niektorej z týchto aktivít: tanec, spev, maľovanie, fotografovanie, účasť na umeleckej výstave či podujatí, návšteva pamiatok, múzea, galérie či knižnice.

Výskumníci zistili, že tí, ktorí sa niektorej z týchto aktivít venovali, spomalili proces starnutia o 4 %. Navyše výsledky boli rovnaké ako u vzorky ľudí, ktorí cvičili aspoň raz týždenne, v porovnaní s tými, ktorí necvičili vôbec.

Ilustračné foto: Freepik

Okrem toho ľudia, ktorí sa venujú umeniu pravidelne, boli o jeden rok mladší než tí, ktorí sa umeniu venujú len zriedka.

Hlavná autorka štúdie profesorka Daiy Fancourt uviedla, že táto štúdia poskytuje prvý dôkaz o tom, že venovanie sa umeniu je spojené s pomalším tempom biologického starnutia s podobnými výhodami ako fyzická aktivita. No zdôraznila, že pomalšie starnutie neznamená, že budete žiť dlhšie.

