Dajte si pozor na bežný vitamín, ktorý pravdepodobne užívate v strave každý deň. Súvisí s rakovinou

Reč je o vitamíne, ktorý je prirodzene prítomný v živočíšnych produktoch, takže ak nie ste vegetarián alebo vegán, tak ho s najväčšou pravdepodobnosťou prijímate v strave pri takmer každom jedle. Problém je, že problematický je nielen jeho nedostatok, ale aj nadbytok.
Vitamín B12, známy aj ako kobalamín, je nevyhnutný pre život, pretože pomáha telu produkovať červené krvinky, udržiava fungovanie nervového systému a hrá ústrednú úlohu v tom, ako bunky kopírujú a opravujú DNA, píše The Conversation.
Nájdeme ho v živočíšnych produktoch – v mäse, vo vajciach a v mliečnych výrobkoch, ale aj v niektorých obilninách. Tí, ktorí majú pestrú stravu, ho majú dostatok, ale vegetariáni, vegáni a ľudia s črevnými problémami môžu trpieť jeho nedostatkom, preto by ho mali užívať v doplnkoch stravy.
Vitamín B12 je však poriadne komplikovaný
Jeho nedostatok má súvis s rakovinou, ale aj jeho nadbytok. Telo totiž neustále vytvára nové bunky. Vždy, keď sa bunka delí, musí presne skopírovať svoju DNA a práve vitamín B12 je pre tento proces kľúčový.
Vedci uviedli, že keď sú jeho hladiny príliš nízke, DNA sa môže kopírovať nesprávne, čo vedie k mutáciám, ktoré môžu v priebehu rokov zvýšiť riziko niektorých druhov rakoviny, najmä rakoviny hrubého čreva. Avšak vitamín B12 podporuje rast buniek vo všeobecnosti, a to nielen tých zdravých. Preto ak sú predrakovinové bunky už v tele prítomné, B12 by mohol podporovať aj ich rast.
Lekári si zároveň všimli, že mnoho pacientov s rakovinou má v tele nezvyčajne vysoké hladiny vitamínu B12. Otázkou však je, či vysoká hladina B12 spôsobila rakovinu, alebo rakovina zvýšila hladinu B12.
Vedci však zdôraznili, že vitamín B12 nie je nebezpečný, ale jeho rovnováha je mimoriadne dôležitá. Preto nevysvetliteľná a pretrvávajúca vysoká hladina vitamínu B12, najmä ak nie je spôsobená doplnkami, by sa nemala ignorovať.
