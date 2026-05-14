Chemickí hostia sú v krvi 99 % z nás. Prečo sa ich všetci obávajú?

Od minulého storočia sa začali objavovať v širokej škále produktov. Dnes ich nájdeme napríklad v teflóne, kozmetike či plastových obaloch. Toxikológom je dnes známych už viac ako 15-tisíc rôznych látok z tejto skupiny. Mnohé z nich sa pritom spájajú s vážnymi zdravotnými rizikami. Aj preto Európska únia diskutuje o postupnom obmedzení alebo zákaze ich používania.
V novej americkej štúdii vedci z NMS Labs analyzovali 10 566 vzoriek krvi. Vychádzali z predpokladu, že PFAS dokážu prenikať do ľudského tela a môžu v ňom spôsobovať zdravotné problémy. Cieľom ich výskumu bolo zistiť, koľko rôznych PFAS látok sa už nachádza v našej krvi.
Článok priniesol ScienceAlert s odvolaním sa na štúdiu, ktorá bola 24. apríla publikovaná v časopise Journal of Occupational and Environmental Hygiene.
Výsledky sú alarmujúce
Výskumníci sa v novej analýze zamerali najmä na 13 najbežnejších PFAS. To zároveň znamená, že výsledky pravdepodobne skôr podceňujú celkovú chemickú záťaž populácie, než by ju preceňovali. Napriek tomu sú alarmujúce.
Vo väčšine analyzovaných vzoriek sa totiž nachádzala kombinácia viacerých PFAS látok. Len 0,18 % vzoriek obsahovalo jedinú PFAS.
„Tieto zistenia potvrdzujú, že vystavenie PFAS sa len zriedka vyskytuje vo forme izolovaných zlúčenín,“ uviedla toxikologička Laura Labayová.
Príkladom je kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS), ktorá sa používa napríklad v textile, nábytku či lepidlách. Vedci ju odhalili v 97,9 % testovaných vzoriek krvi. Viaceré štúdie na zvieratách pritom naznačili, že môže poškodzovať pečeň a imunitný systém. Aj preto túto látku viaceré krajiny obmedzili alebo úplne zakázali.
