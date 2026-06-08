Anna Šišková prehovorila o výške dôchodku: Priznala, že len z neho by žiť nevedela

Annu Šiškovú majú diváci radi najmä pre jej prirodzenosť, úprimnosť a skvelé postavy, ktoré na obrazovkách či v divadle stvárnila. Má za sebou naozaj bohatú kariéru, no do hereckého dôchodku sa zatiaľ vôbec nechystá.
Herečka Anna Šišková, ktorú diváci momentálne vídajú v seriáli Sľub, patrí medzi výrazné tváre slovenskej kultúry. Mama režisérky Terezy Nvotovej má za sebou desiatky filmových, televíznych aj divadelných úloh a stále pôsobí ako žena, ktorá má chuť pracovať.
Pre Báječnú ženu otvorene porozprávala o práci, dôchodku aj o tom, ako sa jej pohľad na život mení s pribúdajúcimi rokmi. Koncom júna síce už oslávi krásnych 66 rokov, spomaľovať sa nechystá a herectvo je pre ňu stále dôležitou súčasťou života.
Práca ju stále baví, vek nevníma ako stopku
Šišková sa netají tým, že herectvo pre ňu stále veľa znamená. Kým má silu, chce pracovať ďalej a teší ju, že priestor dostávajú aj starší herci.
„Moja práca ma veľmi baví. Dokiaľ som plná sily, pracovať určite budem. Myslím, že miesta je tu dosť aj pre starších hercov, veď nás nemôžu nahradiť mladí! Máme tu aj 85- a viacročných hercov, ktorí stále hrajú a točia, a som na nich pyšná. Sú to tí najlepší herci, lebo zrejú ako víno,“ povedala herečka.
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Starší herci prinášajú do svojich postáv skúsenosť, ktorú nemožno nahradiť. Roky pred kamerou aj v živote sa prirodzene odrážajú v ich prejave a dodávajú rolám niečo, čo sa nedá naučiť zo dňa na deň.
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