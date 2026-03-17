Anna Šišková otvorene o minulosti: Herečka zo Sľubu oľutovala v živote jednu vec, trápila sa

Herečka patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej kultúry, ktoré si diváci zapamätajú nielen z filmov a divadelných predstavení, ale aj z televíznych projektov. Medzi jej aktuálne projekty patrí napríklad seriál Sľub, kde svojou skúsenosťou a charizmou výrazne obohacuje dej a postavy.
Je zakaždým usmievavá a cítiť z nej pokoj. Anka Šišková bude mať v júni krásnych 66 rokov a napriek zrelšiemu veku nespomaľuje. Zdá sa, že ani v najbližšom období neplánuje pribrzdiť. Jej práca ju totiž veľmi baví, ako priznala v rozhovore pre Báječnú ženu, takže nie div, že svoje pracovné nasadenie nechce zmeniť.
Z dôchodku nie je nadšená
Anka Šišková má stále dostatok sily, takže sa zvláda venovať umeleckej činnosti. “Myslím, že miesta je tu dosť aj pre starších hercov, veď nás nemôžu nahradiť mladí! Máme tu aj 85-ročných a starších hercov, ktorí stále hrajú a točia, a som na nich pyšná. Sú to tí najlepší herci, lebo zrejú ako víno,” objasnila herečka.
Aj preto ju možno považovať za modernú dôchodkyňu. Ak by však mala byť len na dôchodku, ťažko by vyžila. Ako sama otvorene uviedla, výšku dôchodku nemá vysokú. “Nevedela by som si predstaviť žiť len z neho. To by sa nedalo. Ale na druhej strane je pre mňa takým prilepšením. Vďaka za to,” poznamenala Anka, ktorá hviezdi v Sľube ako vedúca školskej jedálne a dokonca tiež istý čas hrala zastupujúcu upratovačku.
Varenie a upratovanie patria medzi najbežnejšie činnosti v domácnosti, no jednu z nich by umelkyňa najradšej vyškrtla zo svojich povinností. “Poriadok mám rada, aj sa ho snažím udržiavať, ale nebaví ma upratovať. Varenie ma však veľmi baví. To je moja záľuba,” objasnila Anka Šišková.
