„Mám rakovinu.“ Dorota Nvotová priznala smutnú správu. Ľudia jej posielajú slová podpory

Foto: Facebook.com (Dorota Nvotova)

Michaela Olexová
Nový príspevok Doroty Nvotovej sa začína jednoduchou vetou, ktorú sa bojí napísať každý.

Známa slovenská speváčka, herečka a politička v ňom otvorene prehovorila o diagnóze, ktorá ju zastihla v plnej sile.

„Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť,“ priznala. „Ešte stále som v šoku. Mám rakovinu prsníka, ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať.“

Keď to dala Angelina, dám to aj ja

Čaká ju mastektómia (odstránenie celej prsnej žľazy). Nvotová vysvetlila, že ochorenie je našťastie v počiatočnom štádiu (DCIS), ale nádorové bunky sú rozptýlené, a tak lekári odporučili radikálnejší zákrok.

Aj v tejto situácii sa snaží zachovať si nadhľad: „Keď to dala Angelina (Jolie), dám to aj ja. Na tie silikóny – potom, raz – sa celkom teším,“ napísala s humorom.

Zároveň však dodala, že strach je prirodzenou súčasťou celého procesu. „Strašne sa bojím. S trombózou, hypertenziou, nariedenou krvou, po embólii – jasné, že sa bojím. Už len samotnej narkózy,“ otvorene priznala. „Áno, prežila som už omnoho smrteľnejšie choroby a som tu. Som bojovníčka. Ale teraz si na nejaký čas dovolím byť slabá – aby som mohla byť potom zasa silná.“

Sledovateľom zároveň odkázala, že sa na čas pracov­ne stiahne. „Prosím, nepovažujte to za zbabelosť. Len musím ísť do servisu – a ten si vyžaduje aj menšie zaťažovanie,“ vysvetlila. Upozornila, že nebude vždy odpovedať na správy a otázky, možno si na niekoľko dní vypne telefón a dovolí si „luxus si to nevyčítať“.

„Som len človek. A mám strach. A rešpekt,“ priznala otvorene a na záver poprosila o podporu pred blížiacou sa operáciou. „Tak mi, prosím, zajtra držte palce. Sestričky aj doktori v NOU sú úplne skvelí. Viem, že som v dobrých rukách,“ uzavrela.

Vlákno zaplavili odkazy plné podpory

V komentároch pod príspevkom sa okamžite objavili stovky odkazov plných podpory. „Dorotka, ty to zvládneš, sme s tebou!“ odkázal jej Juraj Šeliga.

Jaroslav Naď zase Nvotovej odkázal: „Dorotka, máme ťa radi a nesmierne ti držíme palce! Všetky výzvy si doteraz zvládla a toto nebude výnimka, som o tom presvedčený! Už sa na teba znovu tešíme.“

Povzbudivé slová neprichádzali len od podporovateľov, ale aj od ľudí, ktorí sa s jej verejnými postojmi inak nestotožňujú. „Držte sa. Nie som váš volič, ale sú veci, ktoré presahujú politické nastavenie a robia nás ľuďmi. Veľa síl,“ odkázal jeden z komentujúcich.

