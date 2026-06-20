Veterinárka o prvej pomoci pri prehriatí. Na čo si dať pozor, ak sa so psom vyberiete kúpať k jazeru

Leto už klope na dvere a s ním aj horúce dni, ktoré sa týkajú aj domácich miláčikov. Preto sme sa skúsenej veterinárky pýtali, ako môžeme spozorovať, že je pes prehriaty a ako tomu zabrániť. Tiež nás zaujímalo, na čo si dať pozor, ak sa s ním vyberiete k vode.
S veterinárkou Poláčkovou sme sa nedávno rozprávali o eutanázii zvierat či kastrácii psov a mačiek, no tiež nám prezradila, aké najčastejšie chyby robia ľudia v starostlivosti o svojich domácich miláčikov.
MVDr. Mária Poláčková je veterinárka, ktorá robí veterinu inak. „Pochopila som, že majitelia psov o svojich zvieratách skoro nič nevedia. Nepoznajú ich základné fyziologické parametre ani to, kedy ich niečo bolí, kedy je to už natoľko vážne, že by mali navštíviť veterinára. Zároveň majú nepravdivé informácie o základných preventívnych úkonoch, ako je očkovanie, odčervenie, kastrácia a iné.“ Preto založila projekt Veterina inak, vďaka ktorému pomáha nielen majiteľom, ale najmä zvieratám, pričom ľudí edukuje na základe vedeckých štúdií a opiera sa o najnovšie poznatky.
Ako zvládnuť letné horúčavy so psom
S blížiacim sa letom a čoraz vyššími teplotami sme sa na veterinárku obrátili opäť. Tentoraz nás zaujímalo, ako spozorujete, že je váš domáci miláčik prehriaty, čo v takomto prípade robiť, aká je prvá pomoc a ako tomu viete predísť. S čím úzko súvisí aj kúpanie psov v jazerách. Preto sme sa zaujímali aj o to, či existujú nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať, ak sa idete so psíkom kúpať, či už niekam k jazeru alebo aj k moru.
Veterinárka nám na úvod vymenovala príznaky prehriatia, ktorými sú: vysoká telesná teplota, často nad 41,5 °C, červené sliznice, zrýchlené dýchanie, lapanie po dychu, slabosť, zmätenosť, slinenie, kolaps až bezvedomie.
Prvá pomoc pri prehriatí
Zároveň nám vysvetlila, ako by mala vyzerať prvá pomoc pri prehriatí. “Zviera presuňte do tieňa a ochladzujte ho chladnou, ale nie ľadovou vodou, hlavne brucho, slabiny a podpazušie. Vírte vzduch. V prípade, že zviera nie je v bezvedomí, ponúknite mu malé množstvo vody a okamžite vyhľadajte veterinára,” povedala pre interez veterinárka Mária Poláčková.
Podľa veterinárky by prevencia mala zahŕňať tieň, vodu, nenechať psa v aute ani v uzavretom priestore, kde je nedostatočná výmena vzduchu a prechádzky absolvovať len skoro ráno alebo večer.
Ak sa so psíkom vyberiete k vode, v prvom rade by ste podľa odborníčky mali dávať pozor na intoxikáciu vodou, čo znamená, že by ste nemali nechať psa aportovať vo vode príliš dlho, pretože tak môže vypiť veľké množstvo vody. “Psa nenechajte piť slanú vodu, po kúpaní ho opláchnite sladkou vodou, sledujte únavu a prehrievanie,” dodala. Zároveň zdôraznila, že pri jazerách by ste mali dávať pozor aj na sinice.
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