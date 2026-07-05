Lacná náhrada za vyťažený Dubrovník: Máme pre vás tajný tip, za pivo dáte o polovicu menej

Vyťažený Dubrovník je vždy plný života, a rozhodne to má dôvod. Krásne mesto ponúka pobrežie Jadranského mora aj ikonické mestské hradby, ktoré sa stali jedným zo symbolov chorvátskeho turizmu. Vstup na ne však stojí približne 40 €, zatiaľ čo v centre zaplatíte za pivo aj 6 €. Počas letnej sezóny sa tu zároveň pohybuje obrovské množstvo turistov – ročne sem dorazia približne dva milióny ľudí, vrátane pasažierov výletných lodí.
Ak však nechcete zažiť Chorvátsko v jednej z najdrahších a najviac vyťažených podôb, máme pre vás tajný tip.
Zamieriť môžete do prímorského mesta Šibenik, ktoré portál MailOnline označil za cenovo dostupnú náhradu obletovaného Dubrovníka.
Lacná náhrada za Dubrovník
Ako uvádza Nevin Nelson, výkonný riaditeľ spoločnosti First Choice, tlak na ceny v Chorvátsku rastie najmä v etablovaných destináciách, akými je práve Dubrovník. Cestovatelia preto čoraz viac hľadajú alternatívy v podobe iných destinácií. Najčastejšie sa obzerajú po náhradách, ktoré ponúkajú podobnú kombináciu pobrežia, histórie a výletných možností.
Ceny za dovolenku v meste Šibenik sú pritom podľa údajov MailOnline oproti Dubrovníku oveľa priaznivejšie. Dobrým príkladom je, že za veľké pivo tu údajne dáte v priemere 2,75 €.
Podľa Taylora Marshalla, produktového manažéra spoločnosti First Choice, Šibenik okrem cenovej dostupnosti ponúka spektrum pestrých možností na relatívne malej ploche: „Ráno si môžete prezrieť staré mesto, popoludní vyraziť na loď k blízkym ostrovom, absolvovať výlety do národných parkov alebo okolitých miest – a stále sa vrátiť na večeru pozdĺž nábrežia.“
Šibeník sa čoraz častejšie odporúča ako cenovo dostupná alternatíva pre cestovateľov, ktorí chcú zažiť Chorvátsko mimo najvyťaženejších turistických centier.
V reštauráciách sa dá podľa slov Marshalla najesť aj za 10 € za jedlo, čo predstavuje výrazne priaznivejšiu cenovú hladinu v porovnaní s etablovanými destináciami na pobreží. Okrem toho tu nájdete aj gastronomické magnety, akými je napríklad reštaurácia Pelegrini ocenená Michelinskou hviezdou.
Návštevu mesta Šibeník odporúčame všetkými desiatimi
Šibenik sme navštívili aj my – vyrazili sme sem v septembri 2025 a rozhodne neodchádzali sklamaní.
Mesto je prenádherné, kaskádovito vystavané a plné nádherných zákutí, zelených terás a výhľadov na riviéru. Atmosféra prístavného mesta je jedinečná, ulice prázdnejšie než v iných chorvátskych letoviskách, a zážitok skutočne neopakovateľný. Okrem oddychu a stredomorského vzduchu tu nájdete aj pestrú zmes historických pamiatok.
V meste sa nachádzajú hneď dve lokality zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO – ostrovná pevnosť sv. Mikuláša a katedrála sv. Jakuba. Obe miesta určite odporúčame zaradiť do programu návštevy. Pri návšteve pevnosti sv. Michala sme absolvovali komentovanú prehliadku a veľmi rýchlo pochopili, prečo bolo mesto v minulosti významné nielen pre Chorvátov, ale aj pre Benátky.
Národný park Krka aj vyhliadka v lokalite Kamenjak
V blízkosti mesta sa nachádza aj jeden zo vstupov do Národného parku Krka, o ktorom sme už pripravili samostatný článok. Väčšina návštevníkov smeruje priamo k známemu vodopádu Skradinski Buk, ktorý je hlavnou dominantou parku a v lete tu treba rátať s veľkým počtom turistov.
Samotný národný park, vyhlásený v roku 1985, sa však rozprestiera na ploche približne 109 km² a ponúka omnoho viac než len najznámejší vodopád. Medzi ďalšie zaujímavé miesta patrí Visovac – ostrov s františkánskym kláštorom, ktorý patrí medzi najvýraznejšie kultúrne a prírodné symboly Chorvátska, či Manojlovački slap, ktorý mnohí považujú za jeden z najpôsobivejších vodopádov rieky Krka.
Do itinerára sa oplatí zaradiť aj návštevu Prokljanského jazera alebo niektorej z lokálnych vinární v okolí. My sme sa minulý rok vybrali do vinárstva Ante Sladića. Majiteľ nám v rozhovore priblížil celý proces výroby vína v Chorvátsku aj históriu vinohradníctva v krajine.
Zaujímavým tipom mimo hlavných trás sú záhrady Kláštora svätého Vavrinca, alebo vyhliadka v lokalite Kamenjak. Pre nás to bola jedna z najkrajších panorám, aké sme kedy videli, a pri najbližšom plánovaní dovolenky v Chorvátsku by sme ju rozhodne navštívili ešte raz.
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