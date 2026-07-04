Ďalšia tragédia pri vode na Slovensku: V Michalovciach vytiahli z rieky telo muža, okolnosti vyšetruje polícia

Letná sezóna je v plnom prúde a tisíce Slovákov trávia horúce dni pri jazerách, riekach či vodných nádržiach. Spolu s vysokými teplotami však každoročne prichádzajú aj tragické udalosti, ktorých počet počas leta výrazne rastie. K ďalšej pribudla počas sobotného dopoludnia na východe Slovenska.
Telo muža bez známok života našli v sobotu dopoludnia v rieke Laborec v Michalovciach. Polícia pre TASR potvrdila prijatie oznámenia o náleze bezvládneho tela.
Vo veci začali trestné stíhanie
„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Vyslaní policajti miesto zadokumentovali a zamedzili vstup nepovolaným osobám. Michalovskí policajti vo veci začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.
Tragédia prišla len týždeň po mimoriadne smutnom víkende
Sobotný nález tela muža v rieke Laborec v Michalovciach pritom nie je jedinou tragickou udalosťou, ku ktorej v posledných dňoch na slovenských vodných plochách došlo. Len počas posledného júnového víkendu evidovali záchranné zložky na Slovensku až osem obetí utopenia. Tragédie sa odohrali v Bratislave, na východe Slovenska aj v ďalších regiónoch krajiny.
V jazere Draždiak v Bratislave našli telo 86-ročného muža bez známok života. Ďalšia tragédia sa odohrala v Dobšinskej Maši pri obci Dedinky, kde sa muž po skoku do vody stratil pod hladinou. Počet obetí následne ďalej rástol. Záchranári našli telá mužov v jazerách Kuchajda a Veľký Draždiak, o život prišla žena v Čunovskom jazere, muž pri obci Réca a ďalší dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave.
Letné mesiace patria z pohľadu štatistík k najtragickejším
Polícia upozorňuje, že práve počas leta počet obetí utopenia výrazne rastie a v niektorých obdobiach dokonca prevyšuje počet ľudí, ktorí zahynú pri dopravných nehodách. Každoročne sa na Slovensku utopí približne 100 až 130 ľudí, pričom značná časť týchto tragédií pripadá práve na troj- až štvormesačné obdobie letnej sezóny.
Počas najteplejších mesiacov tak podľa preventívnych štatistík zomiera vo vode približne 30 až 40 ľudí mesačne, čo predstavuje približne jeden a pol až dvojnásobok priemerného mesačného počtu obetí dopravných nehôd.
Tragédia sa môže stať veľmi rýchlo
Ako uviedol Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti, utopenie býva veľmi rýchle. Hladina sa za topiacim človekom uzavrie približne za 20 až 60 sekúnd. Podľa polície patrí medzi najčastejšie príčiny tragédií precenenie vlastných plaveckých schopností, vstup do vody pod vplyvom alkoholu, náhle zdravotné komplikácie či teplotný šok po skoku do studenej vody. Polícia odporúča kúpať sa len na vyhradených a ideálne strážených miestach, do vody vstupovať postupne.
SČK tiež upozorňuje, že vo filmoch je topenie sa často zobrazované veľmi dramaticky – postavy plávajú so zanárajúcou sa hlavou pod vodu a zúfalo kričia o pomoc. No pohyb topiaceho sa prakticky nemá nič spoločné s plávaním. „Vyzerá skôr, akoby liezol vo vode po imaginárnom rebríku. Hlavu má v záklone s ústami na úrovni hladiny a pretože lapá po dychu, nemôže volať o pomoc,“ ozrejmil.
Následne sa nad ním zavrie hladina. „Zo začiatku sa snaží pod vodou zadržať dych čo najdlhšie, no dokáže to maximálne pár desiatok sekúnd. Stále sa aktívne pohybuje. Potom vdýchne menšie množstvo vody, rozkašle sa a vdýchne vodu znova,“ doplnil.
Polícia apeluje na opatrnosť
S pokračujúcim letom a návratom vysokých teplôt očakávajú záchranné zložky zvýšený počet ľudí pri jazerách, riekach a vodných nádržiach. Polícia preto opakovane vyzýva verejnosť, aby nepreceňovala svoje schopnosti, vyhýbala sa alkoholu pred kúpaním a využívala predovšetkým vyhradené a strážené miesta na kúpanie. Práve niekoľko sekúnd nepozornosti alebo jedno zlé rozhodnutie totiž môže mať fatálne následky.
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