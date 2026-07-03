Majiteľka domu za 2,92 milióna eur je v slzách: Novostavba na pozemku suseda je „živou nočnou morou”

47-ročná majiteľka luxusného obydlia v Londýne sa obrátila na médiá po tom, ako sa jej predstava o pokojnom žití zmenila zo dňa na deň pre výstavbu novej nehnuteľnosti na susednom pozemku.
Viktoriánske sídlo Lorie Williamsovej v lukratívnej časti juhovýchodného Londýna malo podľa nej hodnotu približne 2,5 milióna libier (asi 2,92 milióna eur) a žiť tu bolo ako raj na zemi.
Dnes však tesne vedľa jej sedemizbového domu rastie päťizbová novostavba, ktorá rodine úplne zmarila výhľad na zeleň a denne ovplyvňuje ich život, fungovanie aj pocit duševnej pohody.
Hodnota domu klesla o státisíce eur, žena sa cíti ako väzeň
„Dôvod, pre ktorý som tak tvrdo pracovala, sa kvôli tejto výstavbe rozpadáva pred očami,“ hovorí v rozhovore pre MailOnline majiteľka, ktorá sa pozerá na lešenie namiesto pôvodného výhľadu na zeleň.
Stavebné práce prebiehajú od marca a podľa jej slov sa v tento deň jej život stal „živou nočnou morou“. Tvrdí tiež, že hodnota jej vlastnej, prepychovej nehnuteľnosti klesla o státisíce libier.
Krátko po začiatku výstavby kontaktovala miestnu samosprávu aj Úrad pre zdravie a bezpečnosť a podala oficiálnu sťažnosť. „Takéto stavebné povolenie nemalo byť nikdy vydané. Nikto z úradníkov sa neprišiel pozrieť, ako nás to ovplyvní,“ dodáva.
Pre výstavbu nehnuteľnosti, v dôsledku ktorej sa cíti ako „väzeň”, má dnes v pláne podniknúť aj právne kroky.
„Kto by tu vôbec chcel žiť?”
„Cítim sa ako v krabici. Je to extrémne klaustrofobické. Chcem sa odsťahovať. Nenávidím to tu. Kto by tu vôbec chcel žiť?“ hovorí majiteľka domu, ktorá opisuje, že sa dnes už ani nemôže pozrieť von z okna bez toho, aby ju nevideli ľudia z vedľajšej stavby.
„Neustále máme stiahnuté žalúzie, stratili sme akékoľvek súkromie. Každý návštevník je šokovaný tým, ako masívne pôsobí nová výstavba v kontraste s naším domom. A zakaždým, keď to vidím, upadám do ešte väčšej depresie z toho, ako sa náš domov zmenil,“ dodáva.
Rodina prestala využívať záhradu úplne. Podľa slov Williamsovej sa necítia komfortne, pretože stavba umožňuje pracovníkom priamy pohľad na ich pozemok.
Po dokončení sa sem má nasťahovať ďalšia rodina
Z pohľadu vtáčej perspektívy po dokončení výstavby pôsobí situácia tak, že viktoriánske sídlo bude takmer úplne obklopené susediacimi stavbami. Výhľad aj otvorený priestor záhrady nahradia steny a okná nehnuteľnosti. Špecializovaný právnik, ktorého si majiteľka najala, preto uviedol, že ak by s prípadom oslovila súd, spor nemusí byť automaticky zamietnutý a ona má šancu uspieť.
Päťizbový projekt bol schválený v novembri a jeho autorom je architekt, ktorý sa sem má po dokončení do domu nasťahovať aj s rodinou. MailOnline oslovil so žiadosťou o vyjadrenie developera menom Justin Laurence.
Hovorca mestskej rady Bromley zároveň vysvetlil, že pôvodné stavebné povolenie rada odmietla, no následne bolo udelené na základe odvolania plánovacieho inšpektorátu. Upravený projekt bol podľa neho v zásade totožný s verziou, ktorú už inšpektorát predtým schválil, a preto ho samospráva nemohla opätovne zamietnuť.
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