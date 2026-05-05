Gynekologička Adamec radí, čo by si na sebe mala všímať každá žena. Nie každý výtok je problém

Foto: osobný archív Michaly Adamec/Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
"Základom domácej prevencie nie je dokonalosť, ale všímavosť," hovorí odborníčka.

Opäť sme sa rozprávali s odborníčkou na ženské zdravie, ktorá otvorene hovorí o témach, na ktoré sa mnohé ženy hanbia opýtať a uvádza ich na správnu mieru. Vysvetlila nám, ako presne by mala vyzerať domáca prevencia každej ženy. 

S gynekologičkou MUDr. Michalou Adamec, ktorá je na sociálnych sieťach známa pod prezývkou michala_gynmama, sme sa nedávno rozprávali o mýtoch a babských radách v oblasti intímneho zdravia žien, tiež nám prezradila úsmevné momenty zo svojej gynekologickej praxe. Tentoraz sme sa s ňou rozprávali na tému domáca prevencia. Odborníčka nám podrobne vysvetlila, čo by si mali na svojom tele všímať ženy každý mesiac, a kedy spozornieť.

Každá žena by mala poznať svoj cyklus

„Domáca prevencia v gynekológii by mala byť najmä o vedomom vnímaní vlastného tela,“ povedala pre interez gynekologička Michala Adamec. Podľa doktorky nejde o žiadne zložité úkony, ale skôr o pravidelné sledovanie zmien, ktoré sú pre konkrétnu ženu typické. „Každá žena by mala poznať svoj „normál“ – ako vyzerá jej cyklus, aký má výtok, ako reaguje jej telo počas mesiaca. Práve vďaka tomu vie pomerne rýchlo zachytiť odchýlky, ktoré môžu signalizovať problém,“ dodala.

Gynekologička nám vysvetlila, že v rámci menštruačného cyklu je dôležité sledovať najmä jeho dĺžku, pravidelnosť, intenzitu krvácania a prítomnosť bolesti. Normálny cyklus sa pohybuje približne medzi 21 až 35 dňami, no kľúčové je, aby bol u danej ženy dlhodobo podobný.

„Pozornosť by mala upriamiť najmä na situácie, keď sa cyklus náhle mení, menštruácia vynechá, krvácanie je extrémne silné alebo naopak veľmi slabé, prípadne sa objavuje krvácanie mimo cyklu alebo po pohlavnom styku. Rovnako nie je v poriadku silná bolesť, ktorá ženu obmedzuje v bežnom fungovaní,“ uviedla.

Ilustračné foto: Freepik

Nie každý výtok je problém

Okrem toho by podľa odborníčky ženy mali vedieť, že nie každý výtok je problém, pretože fyziologický výtok je bežnou súčasťou cyklu, mení sa v jeho priebehu, býva číry alebo biely a nemá nepríjemný zápach. Naopak, varovným signálom je zmena farby na žltú, zelenú alebo prítomnosť hrudiek, nepríjemný zápach, svrbenie či pálenie. „V takom prípade je vhodné vyhľadať gynekológa, pretože môže ísť o infekciu,“ zdôraznila gynekologička.

Gynekologička zároveň tvrdí, že k lekárovi by žena mala ísť vždy, keď si všimne niečo nezvyčajné. „Napríklad nepravidelný cyklus, bolesti v podbrušku, neštandardný výtok alebo krvácanie mimo menštruácie. Rovnako je dôležité riešiť aj problémy s otehotnením, a to po roku snaženia, prípadne skôr, ak má žena viac ako 35 rokov. No aj bez ťažkostí by mala absolvovať preventívnu gynekologickú prehliadku raz ročne.“

Sledujte aj svoje prsníky

Okrem cyklu by však každá žena mala sledovať aj svoje prsníky. Pozornosť by mala venovať nielen prítomnosti hrčiek, ale aj celkovým zmenám.

„Dôležité je všímať si zmenu tvaru alebo veľkosti prsníka, novovzniknutú asymetriu, vtiahnutie kože alebo bradavky, zmeny na koži pripomínajúce „pomarančovú kôru“, začervenanie či opuch. Varovným príznakom môže byť aj výtok z bradavky, najmä ak je krvavý, alebo bolesť lokalizovaná na jednom konkrétnom mieste,“ vysvetlila Adamec.

Ilustračné foto: Freepik

Zároveň zdôraznila, že samovyšetrenie prsníkov by malo byť prirodzenou súčasťou starostlivosti o zdravie. „Ideálne je vykonávať ho raz mesačne, najlepšie po menštruácii, keď sú prsníky menej citlivé. Ak žena spozoruje akúkoľvek novú hrčku, rýchlu zmenu tvaru prsníka, kožné zmeny alebo výtok z bradavky, mala by čo najskôr vyhľadať lekára.“

Na záver dodala, že základom domácej prevencie nie je dokonalosť, ale všímavosť. Pravidelným sledovaním svojho tela môže žena zachytiť varovné signály včas, čo je kľúčové pre úspešnú liečbu a zachovanie zdravia.

